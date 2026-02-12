День Святого Валентина или День святого Валентина: как правильно писать название праздника

Приближается один из самых популярных светских праздников, которого многие ждут. Однако, некоторые все еще путаются как писать его название правильно – "день святого Валентина".

Как правильно писать название праздника влюбленных, рассказываем со ссылкой на объяснение филологини dar.ukr.teacher.

Как правильно писать название праздника – день святого Валентина?

Уже совсем скоро, один из самых популярных праздников – День влюбленных. В магазинах уже множество тематических сувениров для подарков и открыток (только не открыток) со стихами и теплыми словами. А тем, кто хочет подписать открытку собственноручно, следует знать, как же пишется название праздника правильно.

Хотя каждый год 14 февраля мы отмечаем праздник влюбленных, но часто возникает вопрос: как правильно писать его название на украинском языке – День Святого Валентина или День святого Валентина, или день Святого Валентина?

Здесь следует обратиться к правилам правописания, чтобы запомнить и не путаться. И их три, как и слов в названии праздника:

Слово "день" в названиях праздников пишется с большой буквы, как и первое слово в названиях исторических событий, эпох, календарных периодов, поэтому имеем: День рождения, День ангела, День защиты детей.

Слова "апостол", "святой", "преподобный" пишем с маленькой буквы, ведь это общее название, условно – должность, а не собственная.

Внимание! Исключениями являются "Пресвятая Богородица", Святая Троица, собор Святого Петра.

Имя святого всегда пишется с большой буквы – Валентин или Николай. В словосочетании "святого Валентина" прилагательное "святого" пишется с маленькой буквы, потому что это не часть собственного имени, а определение.

Так что, правильно – День святого Валентина!

А еще можно сказать – День влюбленных, Валентинов день, или День Валентина.

Учтите одну особенность, в словаре-справочнике "Большая или малая буква?" указано: если речь идет о церковно-календарном или народном празднике, слово "день" пишется с маленькой буквы, а собственное название – с большой.

Кто такой святой Валентин?

Святой Валентин – это раннехристианский мученик, чья фигура окутана легендами. Существует несколько версий, кто именно был этим святым: Валентин из Рима – священник, который жил во времена императора Клавдия II (III в.). По преданию, он тайно венчал влюбленных, несмотря на запрет императора, который считал, что женатые мужчины хуже воинов. За это его казнили. Или же Валентин из Терни (Италия) – епископ, также мученик, который лечил людей и помогал влюбленным. Его тоже казнили за христианскую веру. В католической традиции 14 февраля вспоминают обоих этих святых, и именно их истории стали основой для праздника.

Сегодня это вполне светский праздник, с яркой атрибутикой пылкого красного цвета любви, популярный во многих странах мира. В Европе и мире он стал символом чувств влюбленных, в этот день дарят валентинки, цветы, сладости, выражают чувства, признаются (только не говорите "предложение") и женятся.

Особой роскошью сегодня можно считать открытку подписанную собственноручно, поэтому не упустите такой возможности, а как писать название праздника правильно – вы уже знаете!

