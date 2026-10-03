История – урок, который мы не усвоили, – интервью с учительницей Екатериной Яворской о детях, вызовах войны и образовании

В 1991 году украинцы сделали не тот выбор. И вообще: наша стратегическая ошибка заключалась в том, что мы не начали плавную украинизацию после провозглашения независимости Украины.

В 1991 году украинцы сделали не тот выбор. И вообще: наша стратегическая ошибка, что мы не начали ласковую украинизацию после провозглашения независимости Украины.

Поэтому история – это тот урок, который не выучили многие поколения. Не только украинцев, но и европейцев. И война, которая сейчас продолжается, – яркий пример. Это подчеркивает Екатерина Яворская – учительница истории и гражданского образования в Днепре – которая в этом году является одной из десяти финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Ко Дню учителя, который отмечаем 4 октября, одна из претенденток на звание лучшего педагога Украины 2026 года, рассказала в интервью 24 Каналу, чего не простит россиянам; какие главные исторические уроки Украина и украинцы должны извлечь из непростого настоящего; почему в 1991 году украинцы избрали не тот путь; почему важна популяризация украинского контента, патриотическое воспитание и медиаграмотность среди учащихся; какой сейчас главный вызов учителя и что труднее всего в профессии и т.д.



Екатерина Яворская / фото педагогини

Почему премия Global Teacher Prize Ukraine важна

Что означает для вас участие в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine? Какое значение премия имеет для украинских педагогов и страны в целом?

У меня была мечта – попасть в 50. В этом году я в седьмой раз заполняла анкету на конкурс, уже руки опускались… Но неожиданно попала в десятку финалистов. О победе не думала заранее. Потому что для меня участие в конкурсе – это, прежде всего, о сообществе, поддержке. Люди, прошедшие этот путь, – это действительно учителя, представляющие современное украинское образование . И для меня это не просто премия, это образ жизни, это люди, которые делятся своими знаниями и опытом, в том числе в регионах во время мастер-классов. И это круто, что ты можешь что-нибудь почерпнуть для себя новое, вдохновиться, получить идею. Потому что иногда кажется, что я уже все сделал, что еще нового можно придумать? А оказывается, можно.

И я почувствовала эту поддержку, ведь недавно произошел прилет рядом с нашим домом. Сын едва успел выпрыгнуть в коридор. Вторая "Бандероль" зацепилась за дерево и упала на наш гараж. И это спасло дом, потому что было бы горе… И после этого столько педагогов писали, предлагали помощь. И это очень ценно. За этим следовало идти на Global Teacher Prize. Ведь самую большую поддержку я получила именно от коллег-педагогов.



Финалисты премии Global Teacher Prize Ukraine 2026 / Фото: Global Teacher Prize Ukraine 2026

А когда вы решили стать учительницей?

Что стану учительницей, знала еще с детства. Эту идею всегда поддерживали мои бабушка и дедушка. Это были те два человека, которые всегда верили в то, что я должна быть учительницей. Дедушка говорил, что в нашей семье много педагогов. Они с бабушкой тоже имели опыт учительства. Хотела быть учительницей музыки, но наступили лихие 90-е, стало ясно, что учителем музыки ничего не заработаешь. Впоследствии решила, что буду историком.

А почему именно историком?

История меня всегда интересовала. Да и она перестала быть советской и стала украинской. Дедушка был большим фанатом истории, и мы часто обсуждали всевозможные темы, особенно запрещенные. А книжная комната с украинской литературой бабушкиного брата, учителя истории, просто поразила. С этого времени началась моя любовь к книгам, в частности, историческим. Впоследствии я поступила в Университет Гончара в Днепре на исторический. Я никогда не думала, что мы переживем столько событий за период установления Украины как независимого государства.

Какая эпоха в истории, по вашему мнению, была важнейшей для становления нашего государства и почему?

Все важные. Поселения на территории Украины были так же древними, как и европейские. Поэтому нам не нужно доказывать, что мы тоже европейцы. Это важно. У нас давняя история, и она началась не в 1991 году, и не с казачества, и не с князей; она началась, когда украинцы здесь поселились. И пусть они себя еще украинцами не называли, а были славянами или трипольцами, но это тоже наши корни.

Как война изменила образование, и что обязательно должны изучать ученики

Как изменился образовательный процесс в Днепре с начала войны?

24 февраля 2022 года я стояла в коридоре с двумя детьми, рюкзаком, тетрадями и собиралась уходить на работу. Я не верила, что война стала полномасштабной. Но пришлось перестраиваться на дистанционный формат. Это не было для нас новостью, потому что во времена ковыда мы научились работать дистанционно. Учебный год 2022-2023 работали только так, потом уже в смешанном формате, когда в заведении появилось укрытие. Сейчас у нас часть классов учится очно, часть – дистанционно. Но в общем-то стало сложнее. В этом месяце тревоги бывают с ночи и с утра. Начинаем иногда урок позже, потому что не все дети могут прийти. Но это те вызовы, которые должны преодолевать, потому что образование это то, что пытается отнять враг. Образование – это наша идентичность. И это то, что мы не должны отдать.

Насколько важна сейчас борьба с информационной войной?

Очень важна. Патриотическое воспитание и медиаграмотность должны являться обязательными элементами образовательного процесса. Дети ведь потребляют немало контента из интернета. У нас даже есть интеллектуальная игра по борьбе с фейками "Нота-енота" авторства Алены Романюк. Играем в эту игру регулярно с детьми всех возрастов, чтобы они учились распознавать манипуляции. Даже с родителями это практиковали. В частности о вербовке детей в соцсетях, о том, как им предлагают заработок в токтоке. Для родителей это было открытием, потому что многие о таком и не слышали.

Как вы учите медиаграмотности учащихся? Как учите их отличать факты от суждений, манипуляций и фейков?

В десятом классе есть курс "Гражданское образование". Один из разделов посвящен теме массмедиа. И мы на конкретных примерах из интернета разбираем, что такое пропаганда, какие признаки, как она работает. Так же факты, фейки, суждения. Берем иллюстрацию или карточки и на них ищем, где есть факты, которые мы можем проверить, а где суждение, "я-высказывание". При этом обсуждаем, могут ли быть факты суждениями и наоборот. И как это проверить. Дети учатся различать по примерам. Они должны понимать сам алгоритм действий. Также запоминаем правило, что нужно искать первоисточник, не производить репост сразу, проверять информацию, прежде чем ее распространять. Особенно если информация слишком эмоциональна. Это три правила, которых я учу постоянно.



Екатерина Яворская с учениками / фото педагогицы

Как бороться с российскими трендами

А как бороться с враждебными трендами, в которых участвуют украинские школьники?

Надо на реальных примерах разбирать, почему тренд появился, каковы его плюсы и минусы. Рассказывать, что это не только о популярности, контенте – это дискредитация своего учителя, одноклассников и вообще обучения. На нашу школу также распространился этот обидный тренд о видео с фотографиями учителей в тектоке. И это было очень популярное явление. Но мы такие факты фиксировали и искали авторов. Некоторые дети даже не прятались за никнеймами.

Сражались с этим просвещением детей, работали с родителями, а также писали обращение в киберполицию. Это ведь унижение чести и достоинства учителя, и он имеет право себя защищать. У нас есть два открытых дела. Знаю об успешных примерах коллег, которым удалось и судебный процесс выиграть, и донести вред тренда до родителей. Но это очень медленный процесс. Я тоже была в одном из видео недобровольно. Радует, что есть понимающие дети. Ко мне подходили и говорили: "Мы видели о вас видео. Мы шокированы. Кто посмел такое сделать? Вы такая хорошая учительница". Даже сами разыскивали, кто же репостил такое видео.

Как популяризировать украинский

Почему русский язык так популярен среди подростков, по вашему мнению?

Говорить по-русски не модно, а доступно. У нас большая беда с контентом. К сожалению, российский контент доступен и популярен, в частности среди украинских подростков. Поэтому ученики часто не слышали об украинских писателях. Только Шевченко, Франко, Украинка – и все. А такие фамилии как Жадан, Забужко, Лина Костенко – для них это уже сложно, особенно младших. Так же и с певцами. Включаешь песню – слышали, но поющие не знают, потому что это немодно.

Поэтому важна популяризация украинского контента. И вообще: наша стратегическая ошибка – то, что мы не начали ласковую украинизацию в 1991 году, что слишком много российского осталось. Но мы еще можем изменить все.

Когда я училась в школе (с 1991 года, – 24 Канал), у нас часов русского и украинского языка было поровну. И в этом – минус. Русский даже преобладал в преподавании всех предметов. И перестроиться мне сложно, но я работаю в системе образования, в украинской среде… А что делать тем родителям, у которых нет такой среды? Конечно, им сложно. И так же и детям. Они очень много видят и слышат контент именно на русском и поэтому не воспринимают украинский как основу.

Также дети боятся осуждения. Переходят на русский, чтобы не осуждали, не засмеивали, не издевались. Дети часто не умеют отстаивать в этом вопросе собственные границы и не понимают, что в том и есть твоя ценность, что ты украинец в Украине.



Екатерина Яворская с учениками / фото педагогицы

Какой урок не изучило немало поколений украинцев и европейцев

Охотно ли учащиеся сейчас изучают историю Украины? Почему это важно для них?

Я никогда не говорю, что мой предмет самый важный.

Но история – это тот урок, который не выучили многие поколения. Не только украинцев, но и европейцев. И война, которая сейчас идет с 2014 года, – это яркий пример. Ибо враг был всегда.

Я детей учу, чтобы они знали, что и Екатерина II издевалась над украинцами и переписывала историю; создавала историю России, которой никогда не было, угоняя наши факты. И Петр I пытался нам приписать, что мы малороссы и никогда никаких украинцев не было. Дети должны понимать, что все эти выдумки, которые ходили по миру, исказили представление об украинцах и о нашем существовании.

В общем, учащиеся по-разному изучают историю – как и все предметы. Но двое моих учеников стали историками. Одна из них призналась, что я для нее – пример и она хочет быть такой же учительницей. Но что интересно, есть и реальные фанаты изучения этого предмета. В общем, замечаю всплеск интереса к истории, потому что появилось понимание, что где-то что-то пошло не так и нашей историей манипулируют соседи. Дети интересуются, исследуют в частности историю Крыма, историю отношений с Российской империей, жизнь в СССР, потому что оказывается, что не все так хорошо было там, как говорила бабушка.

А как охотно сейчас дети читают книги? Или не хотят вообще читать?

Всегда были дети, которые не читали. Но сейчас процент читающих детей меньше, значительно меньше. Но это зависит и от семьи, не только от школы. Мы со своими учениками создали своеобразный читательский клуб: делимся разнообразными книгами, художественными, приключенческими, а затем обсуждаем, что мы почитали. И своего младшего сына я каждый вечер приучаю читать, а не только сидеть в телефоне.

Какие эффективные методы и принципы применяет педагогиня

Какой главный принцип вы соблюдаете в учительстве?

Личный пример. Я считаю, что научить детей нужно тому, что ты умеешь и пропагандируешь сам. Если задаю домашнее задание, какой-нибудь проект или творческую работу, стараюсь ее выполнить для того, чтобы дети увидели, что это реально и возможно, потому что даже учительница такое сделала. Для них это иногда удивительно. Но я не выполняю за них работу, а даю образец или пример. Также рассказываю личные истории. Если мы говорим, например, о Голодоморе или Второй мировой войне, я рассказываю истории своей семьи. И эти истории делают детей ближе к учителю.

О чем вы рассказываете?

Моя прабабушка пережила Голодомор. Одна из всей семьи спаслась. В годы германской оккупации ее принудительно отправили остарбайтершей в Германию. Но только завершилась война, она сразу вернулась. Хотя ей предлагали остаться в семье, где она работала. Прадед был героем войны. Он имел большое количество наград за освобождение Чехословакии, за взятие Берлина. Еще один прадед также был героем Второй мировой войны: активно участвовал в боевых действиях на территории Украины, в Европе, был в Германии, затем в Азии, когда продолжилась война против Японии. Умер через 20 лет в результате полученных ранений. Дедушка был ребенком войны: родился в 1939 году. О дне победы услышал по радио и бежал домой, не прижимаясь к земле. И накрывали белой скатертью стол, потому что ждали отца с войны… И детям такие истории интересны. Или как я поступала в вуз, которая была такой самой ученицей, как они… Говорю им, что понимаю, что такое экзамены. Хотя это сложно, но все это можно реализовать, что это лишь этап жизни. А в жизни еще столько всего будет…

Расскажите поподробнее о своих уроках: как применяете деятельностный подход?

Суть метода в том, чтобы ребенок получал знания в определенном процессе. Не только слушаллекцию, но и создавал что-то своими руками, искал информацию. Например, если мы изучаем трипольскую культуру, то разрисовываем кувшины. При этом обсуждаем, какие картинки изображали трипольцы и что они означали. Или когда изучаем речные цивилизации, то перевоплощаемся в египетских фараонов, древнегреческих богов, изготавливаем маски драконов … Когда изучали историю древнего Китая, устроили китайское чаепитие… В начале полномасштабной войны, когда еще присутствовал испуг у всех, мы обсуждали новости и мемы с одиннадцатиклассниками. Но самое любимое – это амулеты для защиты от плохих оценок. Дети думают, что уже можно не учиться, потому что амулет обеспечит 12 баллов (смеется…). В этом и есть суть деятельностного подхода: ребенок должен получать удовольствие, понимать цель, результат и иметь реальный пример.



Екатерина Яворская с учениками / фото педагогини

Как вы на практике применяете свой принцип "оценка всегда в пользу учащегося, ею нельзя наказывать"?

Оценка безличная. Она не привязана к тому, какому ученику я ее ставлю. Я учу их, что есть личные качества, а есть профессиональные. Я оцениваю работу, а не учащегося. Его поведение, слова и действия не влияют на результат. Я оцениваю именно работу, продвижение. Обязательно учитываю, как ребенок работал на протяжении раздела. И ставлю оценку всегда в пользу ученика, даю возможность пересложить, если работу ученик не выполнил своевременно. Но дети знают, что имеют только две попытки.

Какой сейчас главный вызов для учителя

Как проходят уроки в укрытии и что за Сумку для укрытия вы разработали?

Во время тревоги продолжать учебный процесс в укрытии трудно, потому что оно не приспособлено. Это не кабинеты, а сквозное укрытие, где мы все вместе. Но можно дать изучить темы, предложить какую-то активность, провести причастное к теме упражнение, которое ребенок запомнит. К примеру, мы создаем плакаты сотрудничества, на которых изображен определенный исторический деятель. Затем обсуждаем факты о нем. И это учащиеся лучше запоминают.

Следует приспосабливаться к обстоятельствам.

Сейчас главный вызов для учителя – подготовить три урока: который ты можешь провести в классе, в укрытии и несостоявшийся.

Ведь когда в городе обстрел, детям точно не до учебы, родители звонят, детей надо успокаивать. Поэтому у меня возникла идея Сумки для укрытия. Это обычная сумка, хотя я уже создала ее как бренд. В ней есть универсальные предметы: маленькая пластиковая доска, маркер, журналы с фамилиями детей, карандаши, ручки. В общем, предметы, нужные мне на уроке. Эта сумка является максимально мобильным предметом, который должен иметь каждый учитель.



Екатерина Яворская со своей сумкой для укрытия.

Сколько в неделю может не состояться у вас уроков из-за тревог?

Один – два. Обычно с утра, потому что дети не идут во время тревоги в школу. Но так, чтобы совсем не было урока, такого не бывает, мы все равно прорабатываем эту тему. Также я записываю для детей 15-минутный теоретический видеоурок. Затем на практике прорабатываем это на следующем уроке.

Как объяснять противоречивые исторические события

Как вы объясняете сложные или противоречивые исторические события? В частности, те, которые по-разному воспринимают в нашем обществе?

Я всегда за честность. Я не идеализирую украинских национальных Героев, не создаю Пантеон. Я за то, что дети понимали исторический контекст, в котором человек жил, чем он занимался и почему так поступал. Самая противоречивая фигура на уроках в основном – Степан Бандера. Но и Тараса Шевченко можно назвать противоречивым, потому что россияне в Мариуполе повесили на его памятник табличку, что это "великий русский поэт и писатель" и не сносили. Обосновали это тем, что Шевченко жил в Петербурге. Но дети должны знать, почему он там жил. Потому что ему запретили возвращаться в Украину. Поэтому мы разбираем реальную биографию человека, почему он поступал именно так и мог ли по-другому. Ибо судить легче, а понять причину сложнее. Для этого хорошо подходит упражнение о фактах и суждениях. Дети должны понимать, что есть суждения, собственное мнение кого-то, и есть реальные факты, происходившие в жизни человека. И почему они происходили, это тоже важно.

Что нужно изменить в школьной программе по истории

Нужно ли тему современной войны учить коротко раньше чем в 11 классе? Почему?

В пятом классе я преподаю "Введение в историю Украины и гражданское образование". В программе есть раздел, в рамках которого мы разбираем каждый этап истории Украины. Говорим обзорно обо всех темах, потому что дети должны понимать цепочку событий и видеть, что история повторяется. В шестом классе мы также говорим о Революции достоинства и событиях современной войны. Сейчас в программе есть еще важный компонент, когда мы сравниваем периоды и совмещаем события. К примеру, рассматриваем историю Софийского собора, как он изменился и каково его предназначение и т.д. Кроме уроков истории есть классные часы, дни памяти, и мы к этим темам возвращаемся. И это задача не только учителя истории – говорить о Голодоморе, Холокосте, Дне защитников и защитниц. Это задача каждого из нас. Предстоит понимание, что минута молчания – это обязательный момент дня. В противном случае пропаганда истории не даст результата.

Что следует усовершенствовать в школьной программе по истории?

Программа интересна, разнообразна. В учителя сейчас есть академическая свобода, он может выбирать, читать ли интегрированный курс, или читать два предмета отдельно синхронизировано, как это было раньше – историю Украины, всемирную историю. Я бы ничего не меняла в программе. Разве количество часов на изучение истории добавила бы.

Сколько уроков истории, в частности, истории Украины, сейчас есть в старших классах? А сколько должно быть?

Сколько бы ни прибавил, все равно будет мало. Но стоит хотя бы вдвое увеличить. Потому что мы как-то по остаточному принципу получаем часы. Все предметы важны. Но история тоже важна. Например, в 11 – 10 классе есть только полтора часа в неделю истории Украины. А это мало, ведь мы изучаем Первую мировую войну, Украинскую революцию, Вторую мировую войну, Время советской оккупации, период современной Украины. И не успеваем, потому что каждый урок – новая тема. Да и тревоги мешают. Иногда просто некогда обсудить все, что хотелось бы. Плюс есть темы, которыми дети сами интересуются.

Какие именно темы?

Это очень ситуативно. Однажды восьмиклассница во время изучения темы о Богдане Хмельницком и союзе с крымскими татарами и начале казацкой революции спросила: "Так чей Крым?". Ибо ее отец постоянно дискутировал и обсуждал эту тему с родственниками в России. Поэтому я рассказывала им подробно об истории полуострова. А мои выпускники этого года были фанатами Стуса. И мы о нем говорят несколько уроков. Для них это было важно. Даже подарили мне на день рождения книгу "Непокоренный".

Как поощрить учащихся становиться учителями

Как вам удается поощрять учащихся становиться учителями?

Лет 10 назад я бы сказала, что невозможно кого-то вдохновить быть учителем. Тогда эта профессия была непопулярна. Сейчас желающих тоже немного. Думаю, учителем нужно либо родиться, либо вдохновиться этой профессией. Значительную роль играет личный пример, то есть когда есть учитель, за которым ребенок готов следовать. Мне, кстати, один из выпускников направил в этом году интересное письмо. Написал, что я для него – пример смелости и энергичности. Это для меня как для учителя – уже победа. Моя выпускница Аня тоже написала, что будет учительницей и назвала меня примером для нее. Такие слова важно слышать, потому что учителям тоже нужна поддержка.

Кстати, в 11 классе, когда в мае мы подытожим курс истории, я даю ученикам упражнение: "Назвать пять украинцев, которые повлияли на формирование меня как личности". Готовлю и свой топ обязательно, чтобы им было легче делиться.

Какие выдающиеся фигуры изменили историю Украины

Кто в вашем топе выдающихся фигур?

Первый номер в моем списке – это бабушка с дедушкой. Это люди, которые уверовали в меня, посвятили мне свою жизнь. Также в топе – Левко Лукьяненко. Я считаю, что это суперкрутой человек, который верил, любил Украину всю жизнь. Среди музыкантов – Кузьма. Кстати, музыку Скрябина слушала еще до того, как это стало популярно. Еще когда была "Территория А". Среди писателей – Тарас Шевченко. И это не клише, а любовь, потому что мой дедушка знал "Кобзарь" наизусть. Так сражался с деменцией. И это были лучшие стихи, которые можно было услышать дома. Поэтому для меня это такая связь с домом.

В моей пятерке также есть Вячеслав Чорновил. Я великая фанатка его творчества, жизненного пути и его выбора. Для меня это человек, у которого был стержень, желание бороться. И я считаю, что в 1991 году мы пошли чуть ли не туда, сделав другой выбор.

Но я детям этот момент тоже объясняю, что, во-первых, националисты не выбрали одного лидера, за которого могли голосовать все. И, во-вторых, не было рекламы. Это сейчас у нас пиар-кампании, соцсети, мы эти люди видим, знаем. А тогда эти имена многие и не слышали. Потому и выбрали Кравчука, потому что слышали его по радио. Хотя каждый президент важен. Ибо история – это не о том, что могло бы быть.



Вячеслав Чорновил / коллаж 24 Канала

Также я часто детям приводила пример своей коллеги Оксаны Полищук. Это директор Киевского лицея. Девушка из Глухова, основавшая собственную частную школу. Поэтому я говорю, что нужно идти за мечтой.

Какой была бы Украина, если бы Чорновил стал президентом

Вы упомянули, в частности, о Вячеславе Чорноволе. Можно ли спрогнозировать, какой была бы Украина сейчас, если бы он стал президентом?

Теоретически, если бы Чорновил собрал всю команду патриотов, всегда болевших за идею независимости, путь был бы совсем другим. Я думаю, что многих договоренностей с россиянами не было бы, история с Крымом была бы совсем другой. Возможно, не было бы Януковича – даже на низших должностях.

Черновола тогда просто мало знали. Только сейчас мы понимаем правдивость и важность его слов об украинском языке и государстве.

Но ведь время прошло, и его уже нет… Было бы по-другому однозначно. Но угадать сложно, потому что все политические процессы имеют свое начало. И все политики появились не просто так: у них была и протекция, и бонусы, а не только голоса избирателей.

Возвращаясь к вашим ученикам, избравшим учительский путь: не демотивирует ли их низкая зарплата?

Конечно, уровень зарплат педагогов демотивирует молодежь, но я стараюсь своих детей учить, что кроме материального есть еще моральная, эмоциональная, духовная сторона. Если работа нравится, то материальное – это дополнительный бонус. Я думаю, что больше демотивирует неуважение к учителю и обесценивание этой профессии. Потому что впечатление, что во всем виноваты учителя. Повсюду. Почему депутатов, политиков, чиновников так не обсуждают. А учитель – это такой флажок, которым можно махать, потому что его никто защищать не будет. Часто пишут, что учительницы только пьют чай и вообще ничего не делают. Таким людям я бы посоветовала прийти в укрытие и попытаться провести с детьми 45 минут во время тревоги.

Какую зарплату должен получать учитель

Какую зарплату должен получать учитель в Украине?

Сколько ни дашь, всегда будет мало. Хотя я человек, для которого материальная сторона не является главной. Но мир настолько быстро двигается вперед, что ты сходил в магазин, ничего не купил, а полторы тысячи оставил. Поэтому если мы планируем интегрироваться в Европу, то должны не только цены повысить до европейского уровня, но и зарплату всем специалистам. Потому что в Польше мою месячную зарплату учитель получает за пять рабочих дней. С Великобританией, с Канадой я вообще не хочу сравнивать. Или тогда уменьшите количество обязанностей, все эти бумажные отчеты заберите... Конечно, хотелось бы получать большую зарплату, чтобы могли себе купить новое платье к празднику или выпить кофе лишний раз, чтобы были дополнительные средства. Да и чем выше зарплата – тем больше будет донат на ВСУ. Это тоже важно. Потому что если их не будет, то не будет и нас. Они держат первый бастион, а дальше мы должны научить детей понимать эту ценность.

В среднем сколько должен получать учитель? 30 тысяч, например?

Хотя бы. Особенно молодежь, потому что их 11 – 13 тысяч зарплаты – это ни о чем. Они поработают и идут искать, где лучше. Да и сейчас поколение такое детей с идеей "я пойду работать там, где много платят". И они ищут себя, а найти не могут. И так с учительской профессией. Молодой учитель не получает бонусы и поддержку. И пока он еще заработает хотя бы высшую категорию, надо лет 10 – 15 лет поработать.

Что для вас труднее всего в профессии педагога?

Сейчас – воздушные тревоги. Я забыла про обычную жизнь, когда ты просто пришел и провел 7 уроков. Когда в Днепре в течение дня нет воздушных тревог, мне кажется, что это какой-то странный день. Также – коммуникация с родителями.

Очень многие родители воспринимают учителей как обслуживающий персонал. И это очень больно. Это ваши дети, вам с ними жить, я могу только подсказать…



Финалисты Global Teacher Prize Ukraine 2026 и лучшая педагогиня мира 2023 года Сестра Зеф / Фото: Global Teacher Prize Ukraine 2026

Эффективна ли будет, по вашему мнению, реформа старшей профильной школы (полноценный старт в 2027 году)?

Я пока себя в этой старшей школе не вижу. Я не очень понимаю концепт выбора профильных предметов, кто придет учить углубленную историю, как сейчас объяснить многим детям, для чего она им нужна.

Должна ли быть история обязательной на НМТ

Почему история Украины должна быть обязательным предметом на НМТ?

История, как и язык – это источник нашей идентичности. И чтобы не стать жертвой врага и информационной войны, нужно понимать, почему это все с нами происходит.

Если учить историю, быть открытой для развенчивания русских мифов, тогда мы сможем оградить и в будущем обезопасить себя от повторений. Европа не изучила важный урок, и он остался. Поэтому стоит запомнить, что враг у нас общий, мы его должны побороть. И понимать: мы не простим. Это мое личное мнение. Я из Донецкой области, из Покровска. У меня уже нет родного дома, нет даже могил моей семьи, чтобы пойти помолиться… Поэтому я лично не прощу. И я надеюсь, что украинцы поймут, запомнят этот урок. Вот поэтому история важна. Война показала, как вера в басню о братьях и о "хороших русских" обернулась против нас. Потому что никто не в безопасности: ни в Черновцах, ни в Киеве, ни в Днепре, ни в Одессе.

Мы все цели, мы все. Им безразлично. Они просто хотят уничтожить украинцев. И чтобы не быть жертвой, чтобы сохранить свое, история нужна как предмет понимания – себя, своей идентичности, своего народа. Мы должны это лелеять в семьях, в образовании и в обществе. Если мы будем все вместе, тогда будет результат.

Как эффективно учить историю? Ученики часто говорят, особенно готовящиеся к НМТ, что просто зубрят формулы без понимания процессов.

Важно, изучая историю, исследовать причинно-следственные связи. Очень важно развивать критическое и абстрактное мышление. И действительно – не просто зубрить даты и термины. Я никогда не заставляю учащихся этого делать. Они должны понимать причины событий и их последствия. Тогда они смогут проанализировать любое историческое событие и вспомнить его. А зубренье в последнюю неделю перед НМТ ничего не даст. Разве что стресс. Надо начинать готовиться уже с лета после десятого класса, прорабатывать темы.

Какие главные уроки должны усвоить украинцы

А какие главные исторические уроки Украина и украинцы должны извлечь из непростого настоящего и которые не усвоили в прошлом?

Главный урок – мы не братский народ, мы не три брата. Это один из самых популярных мифов, который продолжает жить во многих семьях, где есть старшее поколение. Не потому, что эти люди неправильны, а потому, что их так научили. Так же, как есть те, кто верит, что была Великая отечественная война. Не было. Это выдумка россиян. Была Вторая мировая война. Все, без вариантов.

Какую книгу по истории Украины вы посоветуете почитать обязательно? С чего начать?

Следует начать с учебника истории. Если родители возьмут в руки учебник своих детей, то там увидят другую историю. Если взять что-нибудь масштабное, я для себя открыла Тимоти Снайдера. Мне очень понравилась книга с рецептами, как предотвратить тиранию – "О тирании". Там двадцать советов. Она очень коротенькая, но меткая. Также очень понравилась книга "Черная земля. Холокост как история и предостережения". Она будет полезна тем, кто еще пытается верить в Великую отечественную войну…

А как Украине и Польше наладить непростые отношения между государствами и народами?

Примирение. С поляками должно быть примирение, потому что мы все в чем-то виноваты. Главная вина в том, что мы живем на одной земле. Не надо мериться, чье горе больше, мы никогда не найдем общего. Нам нужно искать то, что нас объединяет. Если бы мы пришли, наконец, к пониманию общности и единства, тогда могли бы примириться. Ибо у каждого из нас свое горе, и оно останется. Но мы должны идти дальше, хотя это и сложно, особенно в политическом плане. Возможно, Польша хочет так дистанцироваться от Украины. Но это так не работает.

Война может прийти в любое здание. И Украина держит сейчас двери, окна, стены в Европу… И Европа должна это понимать, и поляки тоже. Поэтому только примирение и шаг вперед.

Как сделать наше общество более национально осознанным?

Мы должны продолжать, не останавливаться, не дать врагу нас остановить, не дать отчаянию нас остановить, печали. И понимать, что будет завтра, потому что мы его должны создавать. У нас всех – синдром отложенной жизни. Мы считаем, что когда-то, потом… Нужно жить сейчас и воплощать сейчас свои мечты. И не терять веру. Потому что очень многие устали от войны и пытаются остановиться и ждут какого-то простого решения. А так не бывает... Наша задача – делать свое и двигаться дальше; понимать, что должно быть завтра, которое мы должны создавать.