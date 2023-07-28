Суржик все портит: как правильно по-украински говорить о Дне Украинской Государственности
В 2023 году наша страна во второй раз отмечает День Украинской Государственности. И 28 июля – неслучайная дата.
Именно в этот день в нашем государстве отмечает еще один праздник – День крещения Руси. А как правильно говорить по-украински о Дне Украинской Государственности, подскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно".
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Что символизирует День Украинской Государственности
Это праздник согласовал президент Украины Владимир Зеленский 24 августа 2021 во время торжеств к 30-й годовщине независимости нашей страны.
Праздник еще раз утверждает, что Украина – наследница Киевской Руси. Также развенчивает мифы и фейки о единстве украинского и русского народов. И еще раз фокусирует внимание на том, что украинцы переняли обычаи, культуру, традиции именно от Киевской Руси. А это очень важно во время российско-украинской войны.
Как правильно говорить о Дне Украинской Государственности
Так что в тридцать восьмой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова не нужно использовать для выражения мнения о Дне Украинской Государственности и истории борьбы нашей страны за независимость. Также подскажем, какими правильными соответствиями заменить суржик.
- страна – держава, країна;
- празнувати – святкувати;
- крещеніє – хрещення;
Прежде всего помним: "Україна – наша рідна країна, держава, а не страна. І ми святкуємо – а не празнуємо – День Української Державності" (укр.). А также "хрещення, а не крещеніє" (укр.) Киевской Руси.
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- УкрАїна – УкраЇна;
- помнити – пам'ятати;
- обичаї – звичаї;
- наслєдніца – спадкоємиця;
При этом "пам'ятаємо, а не помнимо, що УкраЇна – а не УкрАїна – свої традиції і звичаї, а не обичаї" (укр.) переняла именно от Киевской Руси, "спадкоємицею – а не наслєдніцею" (укр.) – которой есть.
- борьба – боротьба;
- незавісімость – незалежність;
- граджани – громадяни;
И все "громадяни – а не граждани" (укр.) – нашего государства гордятся героической историей "боротьби за незалежність України, а не борьби за незавісімость" (укр.), и уважают всех украинских Героев.