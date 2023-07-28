Суржик усе псує: як правильно українською говорити про День Української Державності

2023 року наша країна вдруге відзначає День Української Державності. І 28 липня – невипадкова дата.

Саме цього дня у нашій державі відзначають ще одне свято – День хрещення Русі. А як правильно говорити українською про День Української Державності, підкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".

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Що символізує День Української Державності

Це свято погодив президент України Володимир Зеленський 24 серпня 2021 року під час урочистостей до 30-ї річниці незалежності нашої країни.

Свято ще раз утверджує те, що Україна – спадкоємиця Київської Русі. Також розвінчує міфи і фейки про єдність українського та російського народів. І вкотре фокусує увагу на тому, що українці перейняли звичаї, культуру, традиції саме від Київської Русі. А це надважливо у час російсько-української війни.

Як правильно говорити про День Української Державності

Тож у тридцять восьмій добірці розповімо вам, які суржикові слова не треба використовувати для висловлення думки про День Української Державності та історію боротьби нашої країни за незалежність. Також підкажемо, якими правильними відповідниками замінити суржик.

страна – держава, країна;

празнувати – святкувати;

крещеніє – хрещення;

Перш за все пам'ятаймо: Україна – наша рідна країна, держава, а не страна. І ми святкуємо – а не празнуємо – День Української Державності. А також хрещення, а не крещеніє Київської Русі.

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УкрАїна – УкраЇна;

помнити – пам'ятати;

обичаї – звичаї;

наслєдніца – спадкоємиця;

При цьому пам'ятаємо, а не помнимо, що УкраЇна – а не УкрАїна – свої традиції і звичаї, а не обичаї, перейняла саме від Київської Русі, спадкоємицею – а не наслєдніцею – якої є.

борьба – боротьба;

незавісімость – незалежність;

граджани – громадяни;

І усі громадяни – а не граждани – нашої держави пишаються героїчною історією боротьби за незалежність України, а не борьби за незавісімость, і шанують усіх українських Героїв.