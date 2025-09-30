Сегодня защитники и защитницы Украины являются важными людьми в государстве, которым мы обязаны безопасностью и миром. Поэтому в этот день они должны услышать самые теплые слова благодарности и поддержки.

Какими словами, тепло и с благодарностью, поздравить защитников и защитниц Украины, рассказывает 24 Канал, предлагая открытки с ресурса Pinterest.

Смотрите также Забудьте про "утренник", который нам навязали "советы": как назвать школьный праздник на украинском

Как поздравить с Днем защитников и защитниц Украины?

Государственный праздник Украины – День защитников и защитниц Украины – ежегодно отмечается 1 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник основан 14 октября 2014 года президентским указом под названием "День защитника Украины".

С 2015 года является государственным праздником и нерабочим днем. В августе 2021 года праздник был переименован в "День защитников и защитниц Украины" для установления равенства и чествования отваги и мужчин, и женщин, как рассказывает "Википедия".

Важно! Из-за реформы церковного календаря в Украине с 2023 года празднование перенесено с 14 октября на 1 октября.

***

Сегодня – день тех, кто не просто защищает землю,

а бережет надежду, достоинство и жизнь.

С Днем защитника Украины!

Пусть каждый герой почувствует нашу благодарность –

в словах, в делах, в сердце.

Открытка ко Дню защитников и защитниц Украины / Pinterest

***

Витаємо с днем тех, кто держит небо над нами.

Пусть каждая молитва станет щитом,

Пусть каждая капля дождя – благословением,

Пусть каждое сердце – памятью и благодарностью.

Силы вам, света и тепла!

Интересно! Впервые отметили праздник Дня защитника Украины в 2015 году в Украине. Он прошел под лозунгом "Сила непокоренных".

Открытка ко Дню защитников и защитниц Украины / Pinterest

***

Поздравляем тех, кто держит щит над Украиной.

Пусть казацкая кровь, воля и песня

всегда будут с вами.

Слава тем, кто не сломался –

и не дает сломаться другим.

Открытка ко Дню защитников и защитниц Украины / Pinterest

***

С Днем защитника Украины!

Спасибо за вашу отвагу.

Пусть каждый день приближает мир,

а каждое сердце – помнит вашу силу.

Низкий поклон и глубокая благодарность ВАМ защитники и защитницы Украины!