С Днем защитника и защитниц: поздравления и открытки с праздником
- День защитников и защитниц Украины празднуется 1 октября с 2023 года, ранее отмечался 14 октября.
- Праздник был основан в 2014 году и переименован в 2021 для чествования отваги мужчин и женщин.
Сегодня защитники и защитницы Украины являются важными людьми в государстве, которым мы обязаны безопасностью и миром. Поэтому в этот день они должны услышать самые теплые слова благодарности и поддержки.
Какими словами, тепло и с благодарностью, поздравить защитников и защитниц Украины, рассказывает 24 Канал, предлагая открытки с ресурса Pinterest.
Смотрите также Забудьте про "утренник", который нам навязали "советы": как назвать школьный праздник на украинском
Как поздравить с Днем защитников и защитниц Украины?
Государственный праздник Украины – День защитников и защитниц Украины – ежегодно отмечается 1 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник основан 14 октября 2014 года президентским указом под названием "День защитника Украины".
С 2015 года является государственным праздником и нерабочим днем. В августе 2021 года праздник был переименован в "День защитников и защитниц Украины" для установления равенства и чествования отваги и мужчин, и женщин, как рассказывает "Википедия".
Важно! Из-за реформы церковного календаря в Украине с 2023 года празднование перенесено с 14 октября на 1 октября.
***
Сегодня – день тех, кто не просто защищает землю,
а бережет надежду, достоинство и жизнь.
С Днем защитника Украины!
Пусть каждый герой почувствует нашу благодарность –
в словах, в делах, в сердце.
Открытка ко Дню защитников и защитниц Украины / Pinterest
***
Витаємо с днем тех, кто держит небо над нами.
Пусть каждая молитва станет щитом,
Пусть каждая капля дождя – благословением,
Пусть каждое сердце – памятью и благодарностью.
Силы вам, света и тепла!
Интересно! Впервые отметили праздник Дня защитника Украины в 2015 году в Украине. Он прошел под лозунгом "Сила непокоренных".
Открытка ко Дню защитников и защитниц Украины / Pinterest
***
Поздравляем тех, кто держит щит над Украиной.
Пусть казацкая кровь, воля и песня
всегда будут с вами.
Слава тем, кто не сломался –
и не дает сломаться другим.
Открытка ко Дню защитников и защитниц Украины / Pinterest
***
С Днем защитника Украины!
Спасибо за вашу отвагу.
Пусть каждый день приближает мир,
а каждое сердце – помнит вашу силу.
Низкий поклон и глубокая благодарность ВАМ защитники и защитницы Украины!