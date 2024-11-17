Совсем не "девишник": вечеринка перед замужеством имеет свое украинское название

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Исследуем украинские соответствия известных русизмов в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" и рассмотрим слово "девишник". 24 Канал предлагает вам благозвучный вариант.

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Как назовем девичью вечеринку накануне свадьбы на украинском языке

Все более популярными становятся вечеринки накануне свадьбы у жениха и невесты, которые называют "девишник" и "мальчишник". И не стоит их калькировать, пытаясь подстроить под украинский язык – "дівічнік" или "дівичник". У этих слов в украинском языке есть свой аналог.

Объяснение происхождения слова и его написания дает языковед Александр Авраменко.

Украинцы издавна вечеринку молодой накануне свадьбы называли "дівич-вечір". "Дівич-вечір" – это слово следует писать через дефис. Это был тот вечер, когда девушка прощалась с девичеством, выполняя с подружками интересные обряды,

– объяснил филолог.

Ну и по аналогии – вечер жениха то "парубоцька вечірка" или "парубоцький вечір". Поскольку молодых людей мы называем "дівчина" и "парубок", а не "девушка" и "холостяк".

Что такое девичник Традиционно – это предсвадебная обрядовая вечеринка невесты; прощание с девичеством; день перед свадьбой, обычно вечер пятницы или субботы. Вечер был полон ритуалов. Вечеринка начиналась с приглашения гостей на свадьбу, а тогда девушки-дружки плели венок невесты из барвинка, изготавливали гильце и украшения. К девушкам потом присоединялся жених с парнями. В этот вечер устраивали танцы, забавы и угощения, пели обрядовые песни. Вечер еще называется венки или венкоплетение.

"А у нас дівич-вечір" / иллюстрация ресурса "Язык – ДНК нации