Зовсім не "дівішнік": дівоча вечірка має свою українську назву

Досліджуємо тонкощі української мови та позбуваємося русизмів. Таким чином плекаємо мову та збагачуємо свій мовленнєвий словничок.

Досліджуємо українські відповідники відомих русизмів у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" та розглянемо слово "дівішнік". 24 Канал пропонує вам милозвучний варіант.

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Як назвемо дівочу вечірку напередодні весілля українською

Все більше популярними стають вечірки напередодні весілля у нареченого та нареченої, які називають "дівішнік" та "мальчішнік". І не варто їх калькувати, намагаючись підлаштувати під українську мову – "дівічнік" чи "дівичник". У цих слів в українській мові є свій відповідник.

Пояснення походження слова та його написання дає мовознавець Олександр Авраменко.

Українці здавна вечірку молодої напередодні весілля називали "дівич-вечором". "Дівич-вечір" – це слово слід писати через дефіс. Це був той вечір, коли дівчина прощалася із дівуванням, виконуючи з подружками цікаві обряди,

– пояснив філолог.

Ну і за аналогією – вечір нареченого то "парубоцька вечірка" чи "парубоцький вечір". Оскільки молодих людей ми називаємо "дівчина" та "парубок", а не "девушка" і "холостяк".

Що таке дівич-вечір Традиційно – це передвесільна обрядова вечірка нареченої; прощання з дівуванням; день перед весіллям, зазвичай вечір п'ятниці або суботи. Вечір був сповнений ритуалів. Вечірка розпочиналася із запросин гостей на весілля, а тоді дівчата-дружки плели вінок нареченої з барвінку, виготовляли гільце та прикраси. До дівчат потім приєднувався наречений з парубками. У цей вечір влаштовували танці, забави і частування, співали обрядових пісень. Вечір ще має назву вінки чи вінкоплетення.

А у нас дівич вечір! / ілюстрація ресурсу "Мова – ДНК нації