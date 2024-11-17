Зовсім не "дівішнік": дівоча вечірка має свою українську назву
Досліджуємо тонкощі української мови та позбуваємося русизмів. Таким чином плекаємо мову та збагачуємо свій мовленнєвий словничок.
Досліджуємо українські відповідники відомих русизмів у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" та розглянемо слово "дівішнік". 24 Канал пропонує вам милозвучний варіант.
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Як назвемо дівочу вечірку напередодні весілля українською
Все більше популярними стають вечірки напередодні весілля у нареченого та нареченої, які називають "дівішнік" та "мальчішнік". І не варто їх калькувати, намагаючись підлаштувати під українську мову – "дівічнік" чи "дівичник". У цих слів в українській мові є свій відповідник.
Пояснення походження слова та його написання дає мовознавець Олександр Авраменко.
Українці здавна вечірку молодої напередодні весілля називали "дівич-вечором". "Дівич-вечір" – це слово слід писати через дефіс. Це був той вечір, коли дівчина прощалася із дівуванням, виконуючи з подружками цікаві обряди,
– пояснив філолог.
Ну і за аналогією – вечір нареченого то "парубоцька вечірка" чи "парубоцький вечір". Оскільки молодих людей ми називаємо "дівчина" та "парубок", а не "девушка" і "холостяк".