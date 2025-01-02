Хватит называть диалекты суржиком: что нужно знать, чтобы наконец перестать их путать

Стремиться говорить на литературном украинском языке очень хорошо. Однако, использовать диалектические слова из того региона, из которого именно вы, тоже прекрасно! Но это не касается суржика.

Большая территория Украины и история сформировали ряд интересных диалектов, которые определяют уникальность и самобытность украинского языка. А еще присутствует такое языковое явление как суржик, от которого уже следует избавиться. А вот в чем разница между диалектом и суржиком объясняет 24 Канал.

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В чем разница между суржиком и диалектом

В разные исторические периоды украинский язык развивался, испытывая влияние польского, венгерского, чешского, румынского, греческого, немецкого, русского языков на разных территориях. А еще сохранились древние слова из праславянского языка, сформировавшие интересное языковое "полотно" в Украине.

Условно можно создать цепочку: язык → наречия → диалекты или говоры → говиркы.

Наречие – это самая большая языковая единица, которую формируют несколько диалектов. В Украине есть три наречия: юго-восточное, юго-западное и северное.

Диалект возникает в результате развития языка, когда местные жители определенных регионов образуют собственные слова для обозначения тех или иных вещей, понятий и явлений из слов родного языка и заимствований. Диалекты имеют свои региональные характерные особенности и черты – звучание, типичные окончания, темп разговора, слова-вставки. Например, восточнополеском характерно "аканье" (вада, галава), а в западнополеском безударные [е], [ы] сближаются (сило, типер), или на Подолье окончания -ов или -ом – руков, ногов, или руком, ногом.

Поэтому, диалект – местная разновидность языка и его не стоит стесняться. А в целом украинский язык насчитывает 15 диалектов.

Почему диалекты это важно: смотрите видео

Нередко диалекты путают с суржиком, однако на самом деле это разные понятия. Суржик – элементы двух или нескольких языков, объединенные искусственно, без соблюдения норм литературного языка. Главный фактор образования суржика – очень длительное и интенсивное влияние языка государства-завоевателя, как это произошло с русским.

Самая распространенная особенность суржика – это деформация слов. Например, когда русские слова произносят на украинский лад: "міроприємство", "празнік", "пайдем", "хішнік", "білет", "остановка", "поняв", "канешно", "уїхати" и так далее.

Языковед Александр Авраменко отмечает несколько вариантов использования суржика.

Спонтанный суржик – когда лица плохо владеют как украинским, так и русским языками, поэтому грубо намешивают слова из двух языков.

Осознанный суржик – носители знают оба языка, однако не приобрели автоматизма в их использовании.

Непроизвольный суржик – когда человек знает один из языков, но изучает другой и еще не имеет достаточного словарного запаса.

В отличие от диалекта, суржик считается языковым "сорняком", который искажает речь, а не дополняет ее.

Действительно ли диалект, это легко: смотрите видео

Диалекты – это не всегда понятно, но однозначно интересно! А суржика стоит избегать.