Годі називати діалекти суржиком: що треба знати, щоб нарешті перестати їх плутати
Прагнути говорити літературною українською мовою дуже гарно. Однак, використовувати діалектичні слова з того регіону, з якого саме ви, теж чудово! Але це не стосується суржику.
Велика територія України та історія сформували низку цікавих діалектів, які визначають унікальність та самобутність української мови. А ще присутнє таке мовне явище як суржик, якого уже слід позбутися. А ось у чому різниця між діалектом та суржиком пояснює 24 Канал.
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У чому різниця між суржиком та діалектом
У різні історичні періоди українська мова розвивалася, зазнаючи впливів польської, угорської, чеської, румунської, грецької, німецької, російської мов на різних територіях. А ще збереглися давні слова з праслов'янської мови, що сформували цікаве мовне "полотно" в Україні.
Умовно можна створити ланцюжок: мова → наріччя → діалекти чи говори → говірки.
Наріччя – це найбільша мовна одиниця, яку формують кілька діалектів. В Україні є три наріччя: південно-східне, південно-західне й північне.
Діалект виникає внаслідок розвитку мови, коли місцеві жителі певних регіонів утворюють власні слова на позначення тих чи інших речей, понять і явищ зі слів рідної мови та запозичень. Діалекти мають свої регіональні характерні особливості й риси – звучання, типові закінчення, темп розмови, слова-вставки. Наприклад, східнополіському характерне "акання" (вада, галава), а в західнополіському ненаголошені [е], [и] зближуються (сило, типер), чи на Поділлі закінчення -ов чи -ом – руков, ногов, чи руком, ногом.
Тому, діалект – місцевий різновид мови і його не варто соромитися. А загалом українська мова налічує 15 діалектів.
Чому діалекти це важливо: дивіться відео
Нерідко діалекти плутають із суржиком, однак насправді це різні поняття. Суржик – елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови. Головний фактор утворення суржику – дуже тривалий і інтенсивний вплив мови держави-завойовника, як це відбулося з російською.
Найпоширеніша особливість суржику – це деформація слів. Наприклад, коли російські слова вимовляють на український лад: міроприємство, празнік, пайдем, хішнік, білєт, остановка, поняв, канєшно, уїхати і так далі.
Мовознавець Олександр Авраменко наголошує на кількох варіантах використання суржику.
Спонтанний суржик – коли особи погано володiють як українською, так i росiйською мовами, тому грубо намішують слова з двох мов.
Свiдомий суржик – носiї знають обидвi мови, утiм не набули автоматизму в їх використаннi.
Мимовiльний суржик – коли людина знає одну з мов, але вивчає iншу і ще не має достатнього словникового запасу.
На відміну від діалекту, суржик вважається мовним "бур'яном", який спотворює мовлення, а не доповнює його.
Чи справді діалект, то легко: дивіться відео
Діалекти – це не завжди зрозуміло, але однозначно цікаво! А суржику варто уникати.