Что означает слово "дилюга" и откуда оно взялось

Иногда достаточно одного слова, чтобы понять, к какой среде оно относится. "Дилюга" – как раз из таких. Кто-то использует его каждый день, кто-то слышал только в фильмах или социальных сетях.

О том, откуда произошло слово "дилюга", что оно означает и можно ли считать его украинским, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох" и лингвиста Оксану Николаевну.

Что это за слово – "дилюга"?

В последнее время можно встретить слово "дилюга" – его чаще можно услышать в разговорах, сериалах, видеороликах или социальных сетях. Обычно так называют какое-то "дело": "Есть одна дилюга", "Провернули дилюгу". Но украинское ли это слово?

Если заглянуть в словари, то вы этого слова нигде не найдете, кроме "Словаря воровского жаргона". Там объясняют, почему это "передача продуктов, купленных в киоске колонии, другому человеку".

Конечно, в больших городах это слово могло распространиться или быть более на слуху в определенный период времени – обычно все вспоминают криминальные 90-е.

Поэтому "дилюга" – это жаргонизм, происходящий от слова "дело". Наибольшее распространение он получил в криминальном и молодежном сленге, где означает дело, сделку, аферу или рискованный замысел. Часто это слово имеет негативный оттенок и связано с незаконной деятельностью.

Впрочем, филолог Оксана Николаевна рассказала, что ее друзья из Запорожья употребляют слово "дилюгА" в значении "случай, странное событие". И просит своих подписчиков объяснить, почему так.

Что такое "дилюга" в Запорожье: смотрите видео

А в комментариях можно встретить именно "криминальные" значения этого слова.

Как толкуют слово "дилюга" / Скриншоты комментариев

Интересно, что "дилюга" не связана с каким-то конкретным регионом Украины. Это не диалектизм Полесья, Галичины или Слобожанщины. Слово пришло из жаргонной среды и распространилось почти по всей Украине через массовую культуру, кино, криминальный сленг и социальные сети.

Вместо "дилюги" можно услышать: "дело", "замысел", "сделка", "афера" или "проделка" – в зависимости от контекста.

Интересно, что в словарях есть другое, очень похожее слово – "диляга" – тот, кто ловко устраивает свои дела; предприимчивый человек, который во всех делах заботится только о личных интересах. А в другом варианте – "делок" или "делки".

Что ж, если вы не слышали такого слова, значит, вы никак не были связаны с криминальным миром. Но когда встретите его, то точно уже будете знать значение.