Не "Доброго дня": как правильно поздороваться на украинском языке

Красивые и правильные поздравления являются важной частью этикета. Поэтому следует заботиться о чистоте своей речи, чтобы не выглядеть необразованным человеком.

В частности, запомнить правильную форму приветствия, когда желаете доброго дня. Как это сделать безошибочно, в своем экспресс-уроке рассказал известный украинский языковед и педагог Александр Авраменко.

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"Добрий день" или "Доброго дня" – как правильно?

Языковед заметил: здороваясь утром, надо использовать родительный падеж (чего?) – "Доброго ранку!". А днем и вечером – именительный (что?).

"Добрый день", а не "Доброго дня" и Добрый вечер", а не "Доброго вечера",

– назвал правильные варианты поздравлений Авраменко.

Он также отметил, что такой вариант продиктовала украинская языковая традиция.



Как правильно – "Добрый день" или "Доброго дня" / скриншот видео

Учитель также предложил вспомнить слова из древней украинской колядки.

Добрий вечір, пане господарю, син Божий народився". А не "доброго вечора", пане господарю,

– подчеркнул он.