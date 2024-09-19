Не "Доброго дня": як правильно привітатися українською

Красиві та правильні привітання є важливою частиною етикету. Тож варто дбати про чистоту свого мовлення, аби не здатися співрозмовникам неосвіченою людиною.

Зокрема, запам'ятати правильну форму привітання, коли бажаєте доброго дня. Як це зробити безпомилково, у своєму експрес-уроці розповів відомий український мовознавець та педагог Олександр Авраменко.

До теми Забудьте про "прівєт": як правильно вітатися українською

"Добрий день" чи "Доброго дня" – як правильно?

Мовознавець зауважив: вітаючись вранці, треба використовувати родовий відмінок (чого?) – "Доброго ранку!". А вдень і ввечері – називний (що?).

"Добрий день", а не "Доброго дня" і Добрий вечір", а не "Доброго вечора",

– назвав правильні варіанти привітань Авраменко.

Він також зауважив, що такий варіант продиктувала українська мовна традиція.



Як правильно – "Добрий день" чи "Доброго дня"? / скриншот відео

Вчитель також запропонував згадати слова із давньої української колядки.

Добрий вечір, пане господарю, син Божий народився". А не "доброго вечора", пане господарю,

– наголосив він.