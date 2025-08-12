В украинском языке есть немало вариантов приветствия, которые уместны по тому или иному случаю, или в зависимости от времени суток. Как можно здороваться, а о каком приветствии лучше забыть – разберемся в материале.

О том, как правильно здороваться на украинском и можно ли говорить "доброго дня" и "здрастуйте" в комментарии 24 Канала рассказала украинский филолог Мария Словолюб.

Допустимо ли приветствие "Доброго дня!"?

С приветствия начинается наш день и это признак вежливости и норма этикета. В украинском языке существуют свои формы приветствия, которые привязаны ко времени суток и к окружению, с которым приветствуются – коллектив, друзья, родственники, официальные мероприятия.

Много споров обычно возникает относительно приветствия "Доброго дня!". Некоторые языковеды считают это ошибкой и настаивают на единственном правильном варианте – "Добрий день!". Поэтому 24 Канал обратился к филологу, преподавателю, фольклористки и эксперту по красноречию Марии Словолюб, которая популяризирует украинский язык, за подробными объяснениями.

Заметим, что объяснение приветствия "Добрий день!" простое – следует его говорить в утвердительной форме (именительном падеже), поскольку уже день и он уже – хороший.

Но почему мы не можем пожелать, чтобы день был хорошим? Поэтому, сегодня языковеды делают переоценку устойчивых языковых конструкций и "ошибок", чтобы их было меньше.

Современные языковеды считают, что приветствию "доброго дня" тоже можно давать зеленый свет. Вот только активизировалось оно с ХХ века. Ранее бытовало рассуждение, что "добрий день" – констатация факта, то есть день, который длится, является хорошим, а "доброго ранку!" – как пожелание, потому что "ранок" – время, что только наступает, и его можно пожелать хорошим. Соответственно, если утро доброе, то и весь день будет таким,

– объяснила Словолюб.

Поэтому не ругайте себя и не упрекайте кого-то за приветствие "Доброго дня!", возможно, со временем и такая форма станет вполне правильной и допустимой. Главное – хороший и вежливый порыв – пожелать вам доброго дня!

Какие формы приветствия снуют?

Языковед привела примеры этикетных формул приветствий, которые сегодня существуют в украинском языке:

Доброго ранку!

Добрий день!

Добридень!

Добрий вечір!

Добривечір!

Доброї ночі!

Вітаю!

Доброго здоров’я!

Моє шанування!

А также ряд религиозных: Слава Богу! Слава Ісусу Христу! и тому подобное. Но, кроме того, допустима и форма – "здрастуйте".

Следует заметить, что форма "здрастуйте" есть в словарях, и подана как устаревшая. Она означает – "быть живым, здоровым" или "благополучно существовать",

– прокомментировала Мария Словолюб.

Поэтому, архаичная форма вовсе не означает, что она неправильная или не допустима. Наоборот – это возможность вернуть, что-то свое, древнее, исконное, но – забытое. Однако учтите и произношение: не "здравствуйте" или "здрасте", а именно – "Здрастуйте!", то есть буквально – "Будьте здорові"!

Как доказательство, что на самом деле эта форма существует до сих пор в селе, она существует даже в форме прощания:

"Бувайте здорові!",

"Залишайтеся / лишайтеся здоровими / здоровенькими!".

И даже в колядке "Добрий вечір тобі" есть слова – "А на цьому слові, бувайте здорові! Радуйся!"

Язык – это интересно! Интересуйтесь древними, забытыми или запрещенными словами и давайте им новую жизнь!