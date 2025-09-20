С началом полномасштабного вторжения количество сообщений о вымогательстве взносов с родителей в школах значительно уменьшилось. Однако в последнее время эта проблема снова обостряется.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Образовательного омбудсмена Надежды Лещик. По ее словам, соответствии с законодательством, государство обеспечивает доступность и бесплатность полного общего среднего образования в государственных и коммунальных школах.

Смотрите также В Украине согласуют порядок доступа к укрытиям в школах

Должны ли родители делать добровольные взносы?

️Лещик говорит: родители имеют право, но не обязаны осуществлять благотворительный взнос для учебного заведения. Благотворительные взносы родители могут платить только на казначейские счета учебного заведения.

Она при этом отметила, что иногда школы требуют от родителей перечислить средства на счет благотворительной организации. Чаще всего – благотворительного фонда (БФ) или общественной организации (ОО), которые якобы созданы при учебном заведении.

Хочу подчеркнуть, что учебное заведение государственной и коммунальной собственности не может создавать ни ОО, ни БФ. То есть, если родители перечисляют средства в ОО и БФ, никаких гарантий, что эти средства будут использованы для нужд учебного заведения, даже несмотря на возможные определенные в уставе организации цели по поддержке учебного заведения, нет,

– отмечает Образовательный омбудсмен.

И уточняет, что до 20% дохода БФ в году может использовать на административные расходы – зарплату работников фонда, аренду помещений, другие расходы.

Также Лещик советует проверять, на какие цели должна направлять ОО или БФ свои средства, в соответствии со своим уставом, и интересоваться отчетами о собранных средствах, и на какие нужды используются эти средства.

государственное или коммунальное учебное заведение не имеет права отказать в зачислении ребенка из-за неуплаты благотворительных взносов или требовать любые благотворительные взносы как обязательное условие для поступления или обучения, ведь это незаконно,

– говорит Образовательный омбудсмен.

смотрите также Безопасность в школах усилят: Рада приняла Закон