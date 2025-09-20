Как усилят безопасность в школах?

  • Верховная Рада Украины приняла Закон о введении мер безопасности в школах.
  • Он усиливает безопасность в учебных заведениях и создает четкие правила для защиты учеников и педагогов.
  • Закон, в частности, предусматривает привлечение подразделений полиции охраны для превентивных мер на территории и/или в помещениях школ.
  • Все для уменьшения рисков, создания безопасной образовательной среды и сохранения материальной базы.