Як посилять безпеку у школах?

  • Верховна Рада України ухвалила Закон про запровадження заходів безпеки у школах.
  • Він посилює безпеку у закладах освіти та створює чіткі правила для захисту учнів і педагогів.
  • Закон, зокрема, передбачає залучення підрозділів поліції охорони для превентивних заходів на території та/або в приміщеннях шкіл.
  • Усе задля зменшення ризиків, створення безпечного освітнього середовища та збереження матеріальної бази.