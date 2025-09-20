З початком повномасштабного вторгнення кількість повідомлень про вимагання внесків з батьків у школах значно зменшилася. Однак протягом останнього часу ця проблема знову загострюється.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Освітнього омбудсмена Надії Лещик. За її словами, відповідно до законодавства, держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних школах.

Чи повинні батьки робити добровільні внески?

️Лещик каже: батьки мають право, але не зобов'язані здійснювати благодійний внесок для закладу освіти. Благодійні внески батьки можуть сплачувати лише на казначейські рахунки закладу освіти.

Вона при цьому зауважила, що іноді школи вимагають від батьків перерахувати кошти на рахунок благодійної організації. Найчастіше – благодійного фонду (БФ) чи громадської організації (ГО), які начебто створені при закладі освіти.

Хочу наголосити, що заклад освіти державної та комунальної власності не може створювати ні ГО, ні БФ. Тобто, якщо батьки перераховують кошти до ГО та БФ, жодних гарантій, що ці кошти будуть використані для потреб закладу освіти, навіть попри можливі визначені у статуті організації цілі з підтримки закладу освіти, немає,

– зазначає Освітній омбудсмен.

І уточнює, що до 20% доходу БФ у році може використовувати на адміністративні витрати – зарплату працівників фонду, оренду приміщень, інші витрати.

Також Лещик радить перевіряти, на які цілі має спрямовувати ГО чи БФ свої кошти, відповідно до свого статуту, й цікавитися звітами щодо зібраних коштів, та на які потреби використовуються ці кошти.

️Державний чи комунальний заклад освіти не має права відмовити у зарахуванні дитини через несплату благодійних внесків чи вимагати будь-які благодійні внески як обов'язкову умову для вступу чи навчання, адже це незаконно,

– каже Освітній омбудсмен.

