Россия уничтожила более миллиона учебников: как будут учиться украинские школьники

В Украине ведется работа по поддержке издательств, которым нанесли ущерб россияне. Это должно способствовать возобновлению производства, чтобы школьники как можно скорее получили необходимые учебники.

Об этом сообщил глава Министерства образования и науки Украины Андрей Бутенко в фейсбуке. По предварительным оценкам, в результате российских атак было уничтожено более 1,1 миллиона школьных учебников.

Получат ли ученики учебники

Всего в этом году для украинских школьников печатают 13,5 миллиона экземпляров учебников.

Поэтому сейчас наша общая задача – максимально быстро восполнить потери и сделать все возможное, чтобы учебный процесс начался без сбоев,

– заявил чиновник.

И добавил, что нужно действовать быстро и скоординированно.

Для нас важно не только восстановить утраченные тиражи, но и обеспечить стабильные поставки учебников в каждую школу. Это вопрос непрерывности образовательного процесса и нашей ответственности перед украинскими детьми,

– подчеркнул он.

Когда ученики получат учебники

МОН в ответ на запрос hromadske сообщило, что ученики четвертых и девятых классов получат свои учебники с задержкой в два месяца из-за того, что российские атаки сожгли около миллиона книг.

Отметим, что в результате российских ударов 19 июля по полиграфическому предприятию в Киеве и 1 августа по логистическому складу в Харькове частично или полностью уничтожены учебники для 4-х и 9-х классов, которые уже были подготовлены к отправке в учебные заведения. Также утрачена часть учебников, которые находились в процессе печати.

В МОН также поясняют: учебник по тому или иному предмету печатают один раз в пять лет. В 2026 году будут печатать именно для четвертого и девятого классов.

В результате атак России часть учебников учебные заведения получат с задержкой: как минимум на два месяца. Однако 1 сентября все ученики четвертых и девятых классов получат доступ к PDF-версиям учебников и электронным приложениям к ним на национальной образовательной платформе "Всеукраинская школа онлайн",

– уточнили в ведомстве.

На вопрос, обеспечены ли прифронтовые регионы техникой для использования электронных версий учебников, в МОН отметили, что это не входит в сферу ответственности образовательного ведомства.