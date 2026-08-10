Россия уничтожила более миллиона учебников: как будут учиться украинские школьники
В Украине ведется работа по поддержке издательств, которым нанесли ущерб россияне. Это должно способствовать возобновлению производства, чтобы школьники как можно скорее получили необходимые учебники.
Об этом сообщил глава Министерства образования и науки Украины Андрей Бутенко в фейсбуке. По предварительным оценкам, в результате российских атак было уничтожено более 1,1 миллиона школьных учебников.
Получат ли ученики учебники
Всего в этом году для украинских школьников печатают 13,5 миллиона экземпляров учебников.
Поэтому сейчас наша общая задача – максимально быстро восполнить потери и сделать все возможное, чтобы учебный процесс начался без сбоев,
– заявил чиновник.
И добавил, что нужно действовать быстро и скоординированно.
Для нас важно не только восстановить утраченные тиражи, но и обеспечить стабильные поставки учебников в каждую школу. Это вопрос непрерывности образовательного процесса и нашей ответственности перед украинскими детьми,
– подчеркнул он.
Когда ученики получат учебники
МОН в ответ на запрос hromadske сообщило, что ученики четвертых и девятых классов получат свои учебники с задержкой в два месяца из-за того, что российские атаки сожгли около миллиона книг.
Отметим, что в результате российских ударов 19 июля по полиграфическому предприятию в Киеве и 1 августа по логистическому складу в Харькове частично или полностью уничтожены учебники для 4-х и 9-х классов, которые уже были подготовлены к отправке в учебные заведения. Также утрачена часть учебников, которые находились в процессе печати.
В МОН также поясняют: учебник по тому или иному предмету печатают один раз в пять лет. В 2026 году будут печатать именно для четвертого и девятого классов.
В результате атак России часть учебников учебные заведения получат с задержкой: как минимум на два месяца. Однако 1 сентября все ученики четвертых и девятых классов получат доступ к PDF-версиям учебников и электронным приложениям к ним на национальной образовательной платформе "Всеукраинская школа онлайн",
– уточнили в ведомстве.
На вопрос, обеспечены ли прифронтовые регионы техникой для использования электронных версий учебников, в МОН отметили, что это не входит в сферу ответственности образовательного ведомства.