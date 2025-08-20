"Дзеркало" или "люстерко" – как сказать правильно: какая разница между ними
- Слова "дзеркало" и "люстерко" происходят из разных языков, но оба термина являются правильными для описания предмета, который отражает изображение.
- Разница в использовании может заключаться в размере: "дзеркало" для больших предметов, "люстерко" для маленьких, карманных вариантов.
- Существуют также другие названия, такие как "свічадо", которые используются в украинском языке.
Без созерцания в зеркало не проходит ни один ежедневный уход за собой. А у этого привычного предмета есть и другое название.
О происхождении слов и в каких случаях лучше использовать слова "дзеркало" и "люстерко", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на учительницу украинского Светлану Чернышеву.
Как сказать правильно "дзеркало" или "люстерко"?
Этот предмет есть в каждом доме, офисе и магазине, без него не представляем своего дня, особенно женщины и девушки. А когда-то – это был чрезвычайно дорогой элемент, символ состоятельности, роскоши и великолепия. Но как называть его правильно – дзеркало или люстерко, давайте выясним.
Слово "дзеркало" имеет славянское происхождение. Оно связано с глаголом "дзеркать" – то есть "відбивати", "віддзеркалювати". В древнерусском языке существовала форма зѣркало, которая, вероятно, происходит от праславянского корня zerk- – "смотреть", "созерцать".
Слово "люстерко" ласкательная форма от – люстро, заимствованная то ли из польского – lustro, или итальянского – lustro, что, в свою очередь, имеет латинские корни: lustrare – "освещать", "осматривать".
Поэтому имеем сторонников как аутентичной, так и заимствованной форм, которую еще считают диалектической. А еще некоторые предлагают использовать эти названия, учитывая размер предмета:
- дзеркало – это большой предмет;
- люстерко – маленькое, с ручкой или карманное.
Но это еще не все названия. Среди украинских названий фигурирует и – свічадо. Но учтите, что так еще называют подсвечник.
В литературе можно встретить все названия:
- Софія стояла перед великим дзеркалом і кінчала причісування (Леся Украинка).
- Ой венгерко, венгерко, венгерко! Позич мені люстерко, люстерко (Украинская народная песня).
- Донна Анна... перебирає у скриньці коштовні покраси і приміряє їх до себе, дивлячись у свічадо (Леся Украинка).
Итак, своим отражением вы можете полюбоваться в:
- дзеркалі,
- зеркалі,
- люстрі,
- люстерку,
- свічаді,
- свічадлі.
Дзеркало или люстерко: смотрите видео
Выбирайте свое название, потому что единого правильного не существует или – пользуйтесь всеми! Говорите разнообразно на украинском!