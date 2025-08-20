О происхождении слов и в каких случаях лучше использовать слова "дзеркало" и "люстерко", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на учительницу украинского Светлану Чернышеву.

Смотрите также Больше не говорите "окрошка": наши предки называли холодный летний суп иначе

Как сказать правильно "дзеркало" или "люстерко"?

Этот предмет есть в каждом доме, офисе и магазине, без него не представляем своего дня, особенно женщины и девушки. А когда-то – это был чрезвычайно дорогой элемент, символ состоятельности, роскоши и великолепия. Но как называть его правильно – дзеркало или люстерко, давайте выясним.

Слово "дзеркало" имеет славянское происхождение. Оно связано с глаголом "дзеркать" – то есть "відбивати", "віддзеркалювати". В древнерусском языке существовала форма зѣркало, которая, вероятно, происходит от праславянского корня zerk- – "смотреть", "созерцать".

Слово "люстерко" ласкательная форма от – люстро, заимствованная то ли из польского – lustro, или итальянского – lustro, что, в свою очередь, имеет латинские корни: lustrare – "освещать", "осматривать".

Поэтому имеем сторонников как аутентичной, так и заимствованной форм, которую еще считают диалектической. А еще некоторые предлагают использовать эти названия, учитывая размер предмета:

дзеркало – это большой предмет;

– это большой предмет; люстерко – маленькое, с ручкой или карманное.

Но это еще не все названия. Среди украинских названий фигурирует и – свічадо. Но учтите, что так еще называют подсвечник.

В литературе можно встретить все названия:

Софія стояла перед великим дзеркалом і кінчала причісування (Леся Украинка).

(Леся Украинка). Ой венгерко, венгерко, венгерко! Позич мені люстерко, люстерко (Украинская народная песня).

(Украинская народная песня). Донна Анна... перебирає у скриньці коштовні покраси і приміряє їх до себе, дивлячись у свічадо (Леся Украинка).

Итак, своим отражением вы можете полюбоваться в:

дзеркалі,

зеркалі,

люстрі,

люстерку,

свічаді,

свічадлі.

Дзеркало или люстерко: смотрите видео

Выбирайте свое название, потому что единого правильного не существует или – пользуйтесь всеми! Говорите разнообразно на украинском!