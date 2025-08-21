Про походження слів та у яких випадках краще використовувати слова "дзеркало" і "люстерко", розповідає 24 Канал, посилаючись на вчительку української Світлану Чернишову.

Дивіться також Більше не кажіть "окрошка": наші предки називали холодний літній суп інакше

Як сказати правильно дзеркало чи люстерко?

Цей предмет є у кожному домі, офісі та крамниці, без нього не уявляємо свого дня, особливо жінки та дівчата. А колись – це був надзвичайно дорогий елемент, символ заможності, розкоші та пишноти. Але як називати його правильно – дзеркало чи люстерко, з'ясуймо.

Слово "дзеркало" має слов’янське походження. Воно пов’язане з дієсловом "дзеркати" – тобто "відбивати", "віддзеркалювати". У давньоруській мові існувала форма зѣркало, яка, ймовірно, походить від праслов’янського кореня zerk- – "дивитися", "споглядати".

Слово "люстерко" пестлива форма від – люстро, запозичена чи то з польської – lustro, чи італійської – lustro, що, своєю чергою, має латинське коріння: lustrare – "освітлювати", "оглядати".

Тому маємо прихильників як автентичної, так і запозиченої форм, яку ще вважають діалектичною. А ще дехто пропонує використовувати ці назви зважаючи на розмір предмета:

дзеркало – це великий предмет;

– це великий предмет; люстерко – маленьке, з ручкою чи кишенькове.

Але це ще не усі назви. Серед українських назв фігурує і – свічадо. Але врахуйте, що так ще називають свічник.

В літературі можна зустріти усі назви:

Софія стояла перед великим дзеркалом і кінчала причісування (Леся Українка).

(Леся Українка). Ой венгерко, венгерко, венгерко! Позич мені люстерко, люстерко (Українська народна пісня).

(Українська народна пісня). Донна Анна.. перебирає у скриньці коштовні покраси і приміряє їх до себе, дивлячись у свічадо (Леся Українка).

Отож, своїм відображенням ви можете помилуватися у:

дзеркалі,

зеркалі,

люстрі,

люстерку,

свічаді,

свічадлі.

Дзеркало чи люстерко: дивіться відео

Обирайте свою назву, тому що єдиної правильної не існує або – послуговуйтеся усіма! Говоріть різноманітно українською!