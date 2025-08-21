Дзеркало чи люстерко – як сказати правильно: яка різниця між ними
- Слова "дзеркало" і "люстерко" походять з різних мов, але обидва терміни є правильними для опису предмета, який відбиває зображення.
- Різниця у використанні може полягати в розмірі: "дзеркало" для великих предметів, "люстерко" для маленьких, кишенькових варіантів.
- Існують також інші назви, такі як "свічадо", які використовуються в українській мові.
Без споглядання у дзеркало не проходить жодний щоденний догляд за собою. А у цього звичного предмету є і інша назва.
Про походження слів та у яких випадках краще використовувати слова "дзеркало" і "люстерко", розповідає 24 Канал, посилаючись на вчительку української Світлану Чернишову.
Як сказати правильно дзеркало чи люстерко?
Цей предмет є у кожному домі, офісі та крамниці, без нього не уявляємо свого дня, особливо жінки та дівчата. А колись – це був надзвичайно дорогий елемент, символ заможності, розкоші та пишноти. Але як називати його правильно – дзеркало чи люстерко, з'ясуймо.
Слово "дзеркало" має слов’янське походження. Воно пов’язане з дієсловом "дзеркати" – тобто "відбивати", "віддзеркалювати". У давньоруській мові існувала форма зѣркало, яка, ймовірно, походить від праслов’янського кореня zerk- – "дивитися", "споглядати".
Слово "люстерко" пестлива форма від – люстро, запозичена чи то з польської – lustro, чи італійської – lustro, що, своєю чергою, має латинське коріння: lustrare – "освітлювати", "оглядати".
Тому маємо прихильників як автентичної, так і запозиченої форм, яку ще вважають діалектичною. А ще дехто пропонує використовувати ці назви зважаючи на розмір предмета:
- дзеркало – це великий предмет;
- люстерко – маленьке, з ручкою чи кишенькове.
Але це ще не усі назви. Серед українських назв фігурує і – свічадо. Але врахуйте, що так ще називають свічник.
В літературі можна зустріти усі назви:
- Софія стояла перед великим дзеркалом і кінчала причісування (Леся Українка).
- Ой венгерко, венгерко, венгерко! Позич мені люстерко, люстерко (Українська народна пісня).
- Донна Анна.. перебирає у скриньці коштовні покраси і приміряє їх до себе, дивлячись у свічадо (Леся Українка).
Отож, своїм відображенням ви можете помилуватися у:
- дзеркалі,
- зеркалі,
- люстрі,
- люстерку,
- свічаді,
- свічадлі.
Обирайте свою назву, тому що єдиної правильної не існує або – послуговуйтеся усіма! Говоріть різноманітно українською!