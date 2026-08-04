"еКнига": какие издания чаще всего покупает молодежь в Украине

За первое полугодие этого года участники государственной программы "еКнига" купили 114 361 книгу. В среднем каждый участник программы успел приобрести почти три книги.

Эти данные обнародовал Украинский институт книги по итогам первого полугодия реализации программы. Уже более 63 тысяч молодых украинцев получили средства.

Что известно о программе

За первые шесть месяцев года на участие в программе поступило 64 808 заявок. Из них 63 567 участников уже получили государственную помощь на специальные счета.

Программа "еКнига" позволяет украинцам, которым исполнилось 18 лет, получить государственную помощь на покупку книг в размере почти 1000 гривен.

Средства можно использовать в течение трех месяцев после зачисления на покупку бумажных, электронных или аудиокниг на украинском языке в книжных магазинах и издательствах, участвующих в программе.

На данный момент к программе присоединились 325 стационарных и 38 интернет-книжных магазинов. Большинство участников покупает книги в стационарных книжных магазинах. Однако доля онлайн-покупок ежегодно растет.

Больше всего книг в стационарных книжных магазинах в этом году приобрели жители Киева. Далее в рейтинге – Львовская, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Полтавская области.



Покупка книг / "еКнига"

Какие книги и каких авторов выбирает молодежь

Больше всего украинская молодежь читает художественную литературу. Второе место по популярности занимает нон-фикшн.

Самой популярной книгой первого полугодия стала "Игра в кошки-мышки. Книга 1: Преследование Аделины!" писательницы Хейли Ди Карлтон.

Среди украинских писателей по количеству приобретенных книг лидирует Владимир Станчишин – 876 экземпляров.

В тройку самых популярных также вошли:

Илларион Павлюк – 580 книг;

Андрей Семянков – 390 книг.

Напомним, что программа "еКнига" стартовала в декабре 2024 года, а первые выплаты участники получили уже в январе 2025 года. С момента запуска программы 18-летние украинцы получили 286,6 миллиона гривен государственной поддержки и приобрели 549 172 книги.