Еще один заместитель министра образования и науки Украины покидает МОН

16 июля министром образования и науки Украины был назначен Андрей Бутенко. Оксен Лисовой покинул этот пост после 3 лет и 4 месяцев работы.

О своей последней неделе на посту заместителя министра образования и науки Украины через несколько дней сообщила Надежда Кузьмичева. Вчера в фейсбуке о завершении работы сообщил и первый заместитель министра образования и науки в команде Лисового Евгений Кудрявец.

Что написал Кудрявец

Чиновник, в частности, сообщил о завершении работы в правительстве и передаче дел новой команде министерства. При этом он поблагодарил экс-министра Оксена Лисового и коллег.

Кудрявец присоединился к команде МОН в апреле 2023 года в качестве заместителя министра по вопросам европейской интеграции, а впоследствии стал первым заместителем главы МОН.

Он отвечал за такие сферы, как европейская интеграция в сфере образования и науки, международное сотрудничество, развитие партнерств, координация программ международной технической помощи и проектов международных финансовых организаций. Также курировал стратегическое планирование, государственные инвестиционные проекты и развитие внешкольного образования.

Главным результатом работы своей команды он уже назвал привлечение более 1,5 миллиарда долларов внешнего финансирования на образование. Он считает, что МОН удалось сформировать систему международных партнерств и обеспечить внешним финансированием инвестиционный портфель ведомства на следующие годы.

Среди других направлений работы он выделил прохождение Украиной скринингов в рамках евроинтеграции, подготовку к открытию переговоров и решение вопросов, связанных с правами национальных меньшинств.

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