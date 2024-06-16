Забудьте о тренерах, матчах и аутах: как красиво на украинском описать события Евро-2024

На футбольных полях Германии стартовала битва за трофей Евро-2024. За победу в турнире борется и наша национальная сборная.

Образование 24 при этом расскажет вам, какие иноязычные слова вы можете услышать из уст комментатора, когда смотрите матчи. Или же ваших друзей, которые после анализируют все самые острые моменты игр.

Читайте "Болеем за наших": как правильно на украинском рассказать о матчах и атмосфере Евро-2024

Какие иноязычные слова о Евро-2024 заменить украинскими

Так, в пятьдесят седьмой подборке предлагаем вам интересные украинские соответствия и фразы для замены популярных заимствований, которые касаются игры миллионов. Заметим, что в этом случае вы часто не сможете заменить популярные иноязычные определения одним словом.

Все же делитесь не только искренними эмоциями об игре европейских сборных, но и описывайте их действия на поле исконно украинскими словами.

Вашему вниманию – подборка футбольных терминов и слов, которые вы можете услышать относительно атмосферы на поле, достижений сборных и тому подобное.

Общие и часто употребляемые термины:

фаворит – улюбленець;

аутсайдер – команда, яка демонструє найгірші результати;

фінал – завершальна частина;

лідер – провідник, очільник;

атмосфера – дух, настрій;

рекорд – досягнення;

матч – гра, поєдинок;

пас – передача м'яча;

тайм – половина гри;

дебютант; дебют – команда чи гравець, яка / який вперше виступає на певному турнірі; перший виступ.

Позиции (расположение) и амплуа (характер обязанностей) игроков на футбольном поле:

форвард – нападник;

голкіпер – воротар;

бомбардир – нападник, який забиває багато голів;

хавбек – півзахисник;

бек – гравець оборони, захисник;

вінгер – крайній атакувальний півзахисник;

Другие участники матча:

рефери, арбитр – судья (главный судья);

лайнсмен – боковой судья;

коуч, тренер – наставник команды;

Положения, действия, элементы (тактики), части матча (часто употребляемые):