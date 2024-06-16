Забудьте про тренерів, матчі й аути: як красиво українською описати події Євро-2024

На футбольних полях Німеччини стартувала битва за трофей Євро-2024. За перемогу у турнірі бореться і наша національна збірна.

Освіта 24 при цьому розкаже вам, які іншомовні слова ви можете почути з уст коментатора, коли дивитесь матчі. Або ж ваших друзів, які опісля аналізують усі найгостріші моменти ігор.

Читайте "Болієм за наших": як правильно українською розповісти про матчі та атмосферу Євро-2024

Які іншомовні слова про Євро-2024 замінити українськими

Так, у п'ятдесят сьомій добірці пропонуємо вам цікаві українські відповідники та фрази для заміни популярних запозичень, які стосуються гри мільйонів. Зауважимо, що у цьому разі ви часто не зможете замінити популярні іншомовні визначення одним словом.

Все ж діліться не лише щирими емоціями про гру європейських збірних, а й описуйте їхні дії на полі питомими українськими словами.

До вашої уваги – добірка футбольних термінів та слів, які ви можете почути щодо атмосфери на полі, досягнень збірних тощо.

Загальні і частовживані терміни:

фаворит – улюбленець;

аутсайдер – команда, яка демонструє найгірші результати;

фінал – завершальна частина;

лідер – провідник, очільник;

атмосфера – дух, настрій;

рекорд – досягнення;

матч – гра, поєдинок;

пас – передача м'яча;

тайм – половина гри;

дебютант; дебют – команда чи гравець, яка / який вперше виступає на певному турнірі; перший виступ.

Позиції (розташування) та амплуа (характер обов'язків) гравців на футбольному полі:

форвард – нападник;

голкіпер – воротар;

бомбардир – нападник, який забиває багато голів;

хавбек – півзахисник;

бек – гравець оборони, захисник;

вінгер – крайній атакувальний півзахисник;

Інші учасники матчу:

рефері, арбітр – суддя (головний суддя);

лайнсмен – боковий суддя;

коуч, тренер – наставник команди;

Положення, дії, елементи (тактики), частини матчу (частовживані):