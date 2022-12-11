Фильм о Василе Стусе включат в образовательный курс университета в США

Художественную ленту "Запретный" о Василе Стусе режиссера Романа Бровко будут изучать в США. Фильм внесли в образовательный курс об украинской идентичности и развитии украинской культуры.

Об этом журналистам рассказали в Госкино. Фильм будет в образовательном курсе университета штата Пенсильвания (Penn State University, USA).

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"Курс будет способствовать популяризации украинской культуры и украинского кинематографа. "Запретный" – это украинский художественный полнометражный фильм, который на широком фоне борьбы украинских диссидентов конца 1960-х – начала 1980 годов рассказывает о жизни и смерти известного поэта-шестидесятника, правозащитника Василия Стуса", – отметили в Госкино.

Что известно о фильме "Запретный"

Премьера ленты "Запретный" прошла 5 сентября 2019 года. Режиссером стал Роман Бровко, а сценаристами – Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. Роль Василия Стуса сыграл актер Дмитрий Ярошенко.

В 2018 году, когда опубликовали ролик о фильме, разгорелся скандал. В сети возмущались тем, что из фильма забрали все упоминания об адвокате Стусе – государственном изменнике Викторе Медведчуке, который тогда активно занимался политической деятельностью. Со временем сцену досняли, а Медведчук назвал это "провокацией американцев".

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Критика фильма

Фильм обвиняют в недостаточной детализации биографии Стуса. В частности, историк и журналист Вахтанг Кипиани считает, что из ленты выбросили движение человека к самому себе и оставили плакат на стене.

"Режиссеру, и это видно, хотелось снять триллер, и он при этом пожертвовал историческим фоном, который гораздо интереснее и "кинематографичнее" созданного им. Советский антисоветский фильм", – отметил Кипиани.