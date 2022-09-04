Стусу было всего 47 лет. Подробнее о его жизни и борьбе с советской системой читайте в материале 24 канала.

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За акцию протеста Стуса отчислили из аспирантуры

Василий Стус родился 6 января 1938 года в селе Рахновка, что в Винницкой области. В 2-летнем возрасте мальчик вместе с родителями переехал в Сталино (ныне – Донецк), куда их пригласили на новую работу. Там Стус и провел свои детские годы.

В 1954 году он поступил в Сталинский педагогический институт по специальности "Украинский язык и литература", а после окончания вуза работал учителем в Таужненской средней школе.

В 1959 – 1961 годах поэт служил в советской армии. После этого он работал учителем в Горловке, подземным плитовым на шахте "Октябрьская" в Донецке, литературным редактором газеты "Социалистический Донбасс", а уже в 1963 году стал аспирантом Института литературы АН УССР имени Тараса Шевченко по специальности "Теория литературы".

Уже через 2 года во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в кинотеатре "Украина" Стус принял участие в акции протеста. Он вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Черноволом и Юрием Бадзё призвал партийных руководителей осудить аресты украинской интеллигенции.

После этого поэта отчислили из аспирантуры. Работал Стус, где мог: в Центральном государственном историческом архиве, на шахте, железной дороге, строительстве, в котельной, метро и т.д.



Стус отстаивал независимость Украины / Фото из открытых источников

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Личная жизнь Василия Стуса

В 1965 году поэт женился на Валентине Попелюх. В том же году издательство отклонило предложение Стуса опубликовать его первый сборник стихов "Круговерть". Несмотря на положительные отзывы рецензентов, отклонили и второй его сборник "Зимові дерева".

В 1965 году у Василия и Валентины родился сын Дмитрий, который позже стал писателем, литературоведом и директором Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.

Валентина Попелюх умерла на 84-году жизни после начала полномасштабного российского вторжения. О смерти вдовы поэта рассказала ее невестка Татьяна Стус.

Валя умерла после тяжелой болезни, на безгранично любящих, заботливых руках своего сына Дмитрия, под взрывы в селе под Киевом, где продолжаются бои,

– отметила женщина.



Семья Василия Стуса / Фото из открытых источников

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Преследование Стуса советской властью

В открытых письмах в Союз писателей Стус протестовал против арестов своих коллег, а уже в начале 1970-х годов присоединился к группе защиты прав человека.

Его литературная деятельность вызвала арест в январе 1972 года. Стус 9 месяцев находился в следственном изоляторе. В начале сентября киевский областной суд обвинил его в "антисоветской агитации и пропаганде" и приговорил к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки.

Фактически меня осудили за стремление к национальной справедливости,

– написал Стус после этого приговора.

Весь срок заключения он находился в лагерях Мордовии. Поэт писал в лагере стихи, однако их уничтожали, поэтому по сей день удалось сохранить лишь некоторые.

В 1977 году Стуса освободили, но выслали в поселок имени Матросово Магаданской области, где он работал до 1979 года на золотых приисках. В следующем году он вернулся в Киев, отказался от советского гражданства и присоединился к Хельсинской группе защиты прав человека.

Здоровье поэта уже было подорвано. Он зарабатывал на жизнь, работая рабочим на заводах. В мае 1980 года Стуса вновь арестовали как "особо опасного рецидивиста" и осудили на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки.



Стуса преследовала советская власть / Фото из открытых источников

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Роль Медведчука в судебном процессе против Стуса

Когда поэта осудили во второй раз, он отказался от назначенного ему адвоката Виктора Медведчука – ныне кума президента россии владимира путина, экс-нардепа запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ и подозреваемого в госизмене, которого задержала СБУ при попытке бегства из страны. Стус хотел, чтобы ему предоставили международного адвоката. За это поэта вывели из зала суда и зачитали приговор без него.

По словам близкого друга Стуса Евгения Сверстюка, после встречи с адвокатом поэт рассказывал, что Медведчук является человеком комсомольского агрессивного типа, который не понимает и не защищает его. Сам экс-нардеп настаивал, что роль адвоката в таких процессах была минимальной, и он не мог спасти Стуса. Мол, решение по таким делам принималось не в суде, а в партийных инстанциях и КГБ.

Однако, во время судебного процесса Медведчук даже не ознакомлялся с уголовным делом и не подавал такого ходатайства. Это делала адвокат Людмила Коритченко, однако она по неизвестным причинам отказалась в дальнейшем участвовать в процессе.

Также Медведчук полагался "на рассмотрение суда", поэтому не поддержал ни заявленный отвод, ни ходатайство подзащитного. В своей речи адвокат сказал, что все преступления Стуса заслуживают наказания. Однако он также попросил обратить внимание на то, что Стус, работая в 1979 – 1980 годах на предприятиях Киева, выполнял норму, а также перенес тяжелую операцию желудка.

В чем именно обвиняют, мне понятно. Но виновным я себя не признаю,

– сказал Стус во время суда.

Во время оглашения приговора Медведчук заявил, что квалификацию действий суда "считает верной". Стусу даже не дали произнести последнее слово.

Интересно! Правовой анализ дела, проведенный адвокатами Романом Титикало и Ильей Костиным в 2016 году, отмечает, что даже по советскому законодательству Медведчук мог защитить Стуса, но не сделал этого, тем самым нарушил адвокатскую этику, признав вину своего подзащитного за него самого.



Адвокатом Стуса был Медведчук / Фото из открытых источников

Гибель поэта

После года "камеры-одиночки" у Василия Стуса забрали на "проверку" тетрадь со стихами "Птах душі" и не вернули. Затем его столкнули в камере с российским патриотом Леонидом Бородиным. Расчет был на то, что они станут врагами, но Стус и Бородин подружились, ведь оба соскучились по интеллектуальному общению.

Потом Стусу не дали ни письма, ни телеграммы от сына о том, что родился внук. Тогда поэт сорвался и попал в карцер. Потом было еще 2 карцера, объявленные ему под разными предлогами.

В первый день осени Стус снова попал в карцер по лживому рапорту надзирателя Новицкого. Мол, поэт нарушал "форму заправки постели", то есть опирался на кровать до "отбоя", когда заключенный не имеет права лежать, а должен либо ходить по камере, либо сидеть на привинченном к полу табурете.

Бородин рассказывал, что нарушения режима со стороны Стуса не было. Он положил на кровать книжку и стоя читал. Именно поэтому возмущение поэта оказалось слишком резким, когда ему зачитали лживое постановление о новом карцере на 15 суток. Физическое и психологическое истощение достигало предела, и когда его выводили из камеры, Стус сказал сокамернику, что объявляет голодовку "до конца".

Как развивались события в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года доподлинно не знает никто, но наиболее вероятной кажется следующая версия смерти Стуса. Истощенный сердечным приступом и "сухой" голодовкой поэт не смог удержать почти 50-килограммовые обитые жестью нары, когда надзиратель вынул шворень, которым они на день крепились к стене. Надзиратель куда-то спешил, а потому не обратил внимания на глухой удар.

Такую версию подтверждают показания узника той же зоны Ромашова, который сидел в "камере-одиночке", расположенной недалеко от карцера. Он якобы слышал, как вечером 3 сентября в 3-й камере опускали нары. Когда надзиратель выдернул шворень, "Стус не удержал их, они его ударили". Узник даже слышал стон поэта о том, что его убили.

По официальным данным Стус умер от остановки сердца, по неофициальным источникам – от переохлаждения. В целом его гибель рассматривают как убийство, совершенное советской тоталитарной системой.

Смерть поэта скрывалась советской властью от его друзей-диссидентов до середины октября. Похороны прошли без присутствия родных. Личные вещи Стуса его семье в основном не вернули. Перезахоронили украинского поэта в 1989 году в Киеве на Байковом кладбище.

Заметьте! В 1990 году Постановлением Пленума Верховного Суда УССР и Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда УССР, Василий Стус был посмертно реабилитирован после опротестования его приговора. Украинский поэт, диссидент и жертва политического режима СССР получил звание Герой Украины и удостоился ордена Государства в 2005 году.



Коридор лагеря ВС-389/36 / Фото из открытых источников