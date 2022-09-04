Стусу было всего 47 лет. Подробнее о его жизни и борьбе с советской системой читайте в материале 24 канала.
Заметьте Вечная борьба за свободу и независимость: почему Украина точно победит в войне
За акцию протеста Стуса отчислили из аспирантуры
Василий Стус родился 6 января 1938 года в селе Рахновка, что в Винницкой области. В 2-летнем возрасте мальчик вместе с родителями переехал в Сталино (ныне – Донецк), куда их пригласили на новую работу. Там Стус и провел свои детские годы.
В 1954 году он поступил в Сталинский педагогический институт по специальности "Украинский язык и литература", а после окончания вуза работал учителем в Таужненской средней школе.
В 1959 – 1961 годах поэт служил в советской армии. После этого он работал учителем в Горловке, подземным плитовым на шахте "Октябрьская" в Донецке, литературным редактором газеты "Социалистический Донбасс", а уже в 1963 году стал аспирантом Института литературы АН УССР имени Тараса Шевченко по специальности "Теория литературы".
Уже через 2 года во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в кинотеатре "Украина" Стус принял участие в акции протеста. Он вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Черноволом и Юрием Бадзё призвал партийных руководителей осудить аресты украинской интеллигенции.
После этого поэта отчислили из аспирантуры. Работал Стус, где мог: в Центральном государственном историческом архиве, на шахте, железной дороге, строительстве, в котельной, метро и т.д.
Стус отстаивал независимость Украины / Фото из открытых источников
Стоит прочитать Донбасский "Чернобыль": история Горловки
Личная жизнь Василия Стуса
В 1965 году поэт женился на Валентине Попелюх. В том же году издательство отклонило предложение Стуса опубликовать его первый сборник стихов "Круговерть". Несмотря на положительные отзывы рецензентов, отклонили и второй его сборник "Зимові дерева".
В 1965 году у Василия и Валентины родился сын Дмитрий, который позже стал писателем, литературоведом и директором Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.
Валентина Попелюх умерла на 84-году жизни после начала полномасштабного российского вторжения. О смерти вдовы поэта рассказала ее невестка Татьяна Стус.
Валя умерла после тяжелой болезни, на безгранично любящих, заботливых руках своего сына Дмитрия, под взрывы в селе под Киевом, где продолжаются бои,
– отметила женщина.
Семья Василия Стуса / Фото из открытых источников
Интересно Смотрим на вас с небес, – великие украинцы ожили на экране и обратились к потомкам
Преследование Стуса советской властью
В открытых письмах в Союз писателей Стус протестовал против арестов своих коллег, а уже в начале 1970-х годов присоединился к группе защиты прав человека.
Его литературная деятельность вызвала арест в январе 1972 года. Стус 9 месяцев находился в следственном изоляторе. В начале сентября киевский областной суд обвинил его в "антисоветской агитации и пропаганде" и приговорил к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки.
Фактически меня осудили за стремление к национальной справедливости,
– написал Стус после этого приговора.
Весь срок заключения он находился в лагерях Мордовии. Поэт писал в лагере стихи, однако их уничтожали, поэтому по сей день удалось сохранить лишь некоторые.
В 1977 году Стуса освободили, но выслали в поселок имени Матросово Магаданской области, где он работал до 1979 года на золотых приисках. В следующем году он вернулся в Киев, отказался от советского гражданства и присоединился к Хельсинской группе защиты прав человека.
Здоровье поэта уже было подорвано. Он зарабатывал на жизнь, работая рабочим на заводах. В мае 1980 года Стуса вновь арестовали как "особо опасного рецидивиста" и осудили на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки.
Стуса преследовала советская власть / Фото из открытых источников
К теме Стус, Чорновол, Глузман: в ОП вспомнили об операции КГБ против деятелей украинской культуры
Роль Медведчука в судебном процессе против Стуса
Когда поэта осудили во второй раз, он отказался от назначенного ему адвоката Виктора Медведчука – ныне кума президента россии владимира путина, экс-нардепа запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ и подозреваемого в госизмене, которого задержала СБУ при попытке бегства из страны. Стус хотел, чтобы ему предоставили международного адвоката. За это поэта вывели из зала суда и зачитали приговор без него.
По словам близкого друга Стуса Евгения Сверстюка, после встречи с адвокатом поэт рассказывал, что Медведчук является человеком комсомольского агрессивного типа, который не понимает и не защищает его. Сам экс-нардеп настаивал, что роль адвоката в таких процессах была минимальной, и он не мог спасти Стуса. Мол, решение по таким делам принималось не в суде, а в партийных инстанциях и КГБ.
Однако, во время судебного процесса Медведчук даже не ознакомлялся с уголовным делом и не подавал такого ходатайства. Это делала адвокат Людмила Коритченко, однако она по неизвестным причинам отказалась в дальнейшем участвовать в процессе.
Также Медведчук полагался "на рассмотрение суда", поэтому не поддержал ни заявленный отвод, ни ходатайство подзащитного. В своей речи адвокат сказал, что все преступления Стуса заслуживают наказания. Однако он также попросил обратить внимание на то, что Стус, работая в 1979 – 1980 годах на предприятиях Киева, выполнял норму, а также перенес тяжелую операцию желудка.
В чем именно обвиняют, мне понятно. Но виновным я себя не признаю,
– сказал Стус во время суда.
Во время оглашения приговора Медведчук заявил, что квалификацию действий суда "считает верной". Стусу даже не дали произнести последнее слово.
Адвокатом Стуса был Медведчук / Фото из открытых источников
Гибель поэта
После года "камеры-одиночки" у Василия Стуса забрали на "проверку" тетрадь со стихами "Птах душі" и не вернули. Затем его столкнули в камере с российским патриотом Леонидом Бородиным. Расчет был на то, что они станут врагами, но Стус и Бородин подружились, ведь оба соскучились по интеллектуальному общению.
Потом Стусу не дали ни письма, ни телеграммы от сына о том, что родился внук. Тогда поэт сорвался и попал в карцер. Потом было еще 2 карцера, объявленные ему под разными предлогами.
В первый день осени Стус снова попал в карцер по лживому рапорту надзирателя Новицкого. Мол, поэт нарушал "форму заправки постели", то есть опирался на кровать до "отбоя", когда заключенный не имеет права лежать, а должен либо ходить по камере, либо сидеть на привинченном к полу табурете.
Бородин рассказывал, что нарушения режима со стороны Стуса не было. Он положил на кровать книжку и стоя читал. Именно поэтому возмущение поэта оказалось слишком резким, когда ему зачитали лживое постановление о новом карцере на 15 суток. Физическое и психологическое истощение достигало предела, и когда его выводили из камеры, Стус сказал сокамернику, что объявляет голодовку "до конца".
Как развивались события в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года доподлинно не знает никто, но наиболее вероятной кажется следующая версия смерти Стуса. Истощенный сердечным приступом и "сухой" голодовкой поэт не смог удержать почти 50-килограммовые обитые жестью нары, когда надзиратель вынул шворень, которым они на день крепились к стене. Надзиратель куда-то спешил, а потому не обратил внимания на глухой удар.
Такую версию подтверждают показания узника той же зоны Ромашова, который сидел в "камере-одиночке", расположенной недалеко от карцера. Он якобы слышал, как вечером 3 сентября в 3-й камере опускали нары. Когда надзиратель выдернул шворень, "Стус не удержал их, они его ударили". Узник даже слышал стон поэта о том, что его убили.
По официальным данным Стус умер от остановки сердца, по неофициальным источникам – от переохлаждения. В целом его гибель рассматривают как убийство, совершенное советской тоталитарной системой.
Смерть поэта скрывалась советской властью от его друзей-диссидентов до середины октября. Похороны прошли без присутствия родных. Личные вещи Стуса его семье в основном не вернули. Перезахоронили украинского поэта в 1989 году в Киеве на Байковом кладбище.
Коридор лагеря ВС-389/36 / Фото из открытых источников