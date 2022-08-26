Казацкий край

Территория современной Горловки издавна была обжита – в разное время здесь жили киммерийцы, скифы, сарматы, готы, славяне, печенеги, половцы и другие народы.

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В 16 – 17 веках на берегах маленьких донбасских рек Корсунь, Железная Балка и Лугань на свободных землях возникают небольшие поселения-зимовники запорожских казаков. Постепенно они объединяются в более крупные поселения.

Одним из таких стало село Байрак (это слово тюркского происхождения, что означает балку, то есть высохшую речную долину), которое принадлежало Кальмиусской Паланке запорожцев. Память об этом поселении существует до сих пор – один из районов современной Горловки называется Байраком (северо-восток города).

В 1709 году по приказу Петра была разрушена Сечь, а запорожцы оказались в опале. Казаков тогда от уничтожения спасли турки – после провала Прутского похода Петр Первый вынужден был признать власть Османов над Правобережьем Украины и Запорожьем, поэтому казаки снова были нужны московитам, как сила, чтобы сдерживала Османов и их союзников крымцев от их набегов. Таким образом, от набегов страдали не удельные земли московитов, а пограничье. К примеру, в 1707 году в результате нападения татар Байрак был сожжен, сгорела и местная деревянная церковь.

Уже во времена Екатерины Второй, когда был оккупирован Крым и опасность исчезла, казаки стали не нужны. На их земли завезли новых фаворитов – валахов (предки современных молдован и румын, не желавших жить под властью Османов).

Новые жители вместе с остатками 9-й роты поселкового полка так называемой Славяносербии создают собственную слободу, получившую название Государев Байрак в честь царя Петра, который лично здесь останавливался после возвращения из Азовского похода. Официальной датой возникновения этого поселения считается 1779 год. Он считается временем основания Горловки.

В конце 18 века в поселке проживало около 5000 человек. Впоследствии из Государева Байрака поселение превратилось в более "благозвучный" Государев Посад.

Индустриальная революция

В начале 19 века в окрестностях будущей Горловки возникают новые поселения – хутора. Их жителями в основном были украинцы – переселенцы из Харьковской области.

Тогда уже было известно о залежах угля на Донбассе и начиналась его активная добыча – появились первые шахты (в большинстве своем – крестьянские копанки).

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Настоящий индустриальный бум пришел сюда с появлением Азовской железной дороги в 1860-х. Концессию на строительство железной дороги в районе Государева Посада получил известный в империи "железнодорожный туз" Самуил Поляков. Согласно контракту, он должен был построить здесь также и инфраструктуру – железоделательный завод и шахты. Для реализации этого проекта Поляков пригласил известного горного инженера Петра Горлова. Именно в его честь город получит свое современное название.

Горловка

Горлов нашел в этих землях большие залежи каменного угля и основал промышленные рудники – шахты (первой ласточкой стал большой "Корсунский рудник" (ныне – шахта "Кочегарка"). В то время это была самая крупная и модерная шахта Донбасса, на которой работали более 1000 человек.

Вблизи этого рудника возник рабочий поселок, который и стал Горловкой в 1869 году.

В 1999 году в Горловке был открыт памятник своему фактическому основателю.

В 1872 году на базе рудника Самуилом Поляковым было создано "Общество южнороссийской каменноугольной промышленности", которое построило здесь еще несколько шахт и рудников (в частности, "Альберт" и "Альфред"). Также в городе было открыто четырехлетнее горное училище.

Сначала все угли шли исключительно на нужды железной дороги, но с 1890-х его начали использовать металлургические и сахарные заводы, впоследствии в Горловке начали выжиг кокса. Также в Горловке появились шахты по добыче киновари, завод по производству ртути, другие заводы и фабрики, в 1897 году построили машиностроительный завод.

Все это приносило огромные доходы владельцам, но было столь же вредным для здоровья рабочих. Аварии на шахтах и других опасных производствах являлись частым явлением.

В 1905 году в Горловке произошло подстрекаемое большевиками масштабное вооруженное восстание рабочих местных предприятий, которое было утоплено в крови царизмом.

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Впрочем, желающих работать и зарабатывать относительно большие деньги было достаточно. Перед Первой мировой войной на местных производствах работало более 13 000 человек, а население города составляло примерно 30 000 человек.

Сутки революции

Февральская революция 1917 дала старт долгой и кровавой борьбе на Донбассе. Горловка оказалась в водовороте событий. Здесь большое влияние оказали большевики (лидер – Шулим Грузман), во всех других созданных советах депутатов на Донбассе они были в меньшинстве, наибольшей популярностью пользовались УСДРП, российские меньшевики, кадеты на еврейские партии. Тем не менее именно большевики были наиболее радикальными и активными.

Большевики прибегли к террору и самовольно провозгласили летом 1917 года свое квазигосударство – Горловско-Щербиновскую республику (аналог "ЛНР"/"ДНР" за сто лет до их появления). Также на территории Горловки параллельно действовали украинские структуры, которые подчинялись УНР, однако большой поддержки среди местного населения они не имели, в отличие от, например, Бахмута.

В 1918 году в Горловке хозяйничали большевики, но уже под брендом "Донецко-Криворожская республика", немцы, обеспечивавшие жизнедеятельность режима гетмана Скоропадского, позже в боях с большевиками за Горловку отличились казаки полковника Петра Болбочана. Впоследствии в городке провозглашали свою власть белые, махновцы и т.д., но в конце концов контроль над Горловкой установили большевики. Советская оккупация продолжалась с перерывами до 1991 года.

Красная оккупация

Промышленный потенциал Донбасса был чрезвычайно важным для большевиков – на его восстановление были брошены огромные ресурсы. Деньги и состояние, украденные у бывших хозяев, полученные от продажи хлеба за границу (ценой сотен тысяч человеческих жизней), проданные иностранцам произведения искусства все это уходило на строительство заводов и шахт.

"Советы" пригласили американских и немецких промышленников, вернули на работу бывших царских администраторов (впоследствии их репрессируют), наконец, Голодомор 1932 – 1933 годов, как одна из целей, должен был заставить украинских селян покидать собственные земли и идти работать на заводы и шахты Донбасса.

Признаю себя виновным в том, что, будучи завербованным в начале 1934 года в контрреволюционную троцкистскую организацию, находился в ней до своего ареста и совершил три диверсионных акта на Горловском заводе,

– заместитель главного инженера "Главхимпрома" Гавриил Пушин на открытом процессе против "троцкистов" 1937 признал себя виновным во "вредительстве" на горловском азотно-туковом заводе имени Орджоникидзе.

Все это делалось ради призрака мировой революции, то есть – будущей мировой войны. Она начнется в 1939 году и придет на Донбасс в 1941-м, когда союзник Сталина, Гитлер, обманет московита и нападет первым.

Фактически, все страшные жертвы времен первых пятилеток и индустриализации на Донбассе были напрасными – их результатами Сталин воспользовался бездарно, после завершения Второй мировой войны Донбасс пришлось отстраивать практически с нуля. Снова ценой сверхусилий и больших жертв.

Не(областной) центр

Горловка была важным хабом в планах оккупантов. С 1925 года она стала районным центром, в 1932 году официально получила статус города (здесь есть определенная коллизия, ведь еще в 1916 году Горловка считалась "заштатным городом", а в 1923 году большевики решили считать Горловку "поселком городского типа"). Также были планы сделать городок центром Донецкой области.

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В 1932 году большевики рассматривали Горловку наравне с Бахмутом (тогда – Артемовск) и Донецком (тогда – Сталино). По легенде, чиновникам не понравились плохие дороги в окрестностях города, поэтому они отдали первенство Артемовску, а через 2 недели передумали и сделали столицей Сталино.

Претензии Горловки, следует признать, имели под собой основание. В 1928 году в городе был открыт коксохимический завод, в 1932 году – шахту имени Румянцева и восстановленную "Кочегарку". В 1933 году начал работу азотно-туковый завод (ныне известный как "Стирол").

Население города выросло в разы и перевалило за 100 000 человек, а перед началом Второй мировой в Горловке проживало 181 500 жителей. Горловка стала частью большой горловско-енакиевской агломерации.

После завершения Второй мировой Горловка снова стала ареной "большого строительства". Уже в 1955 году в городе проживало 200 000 человек (кстати, в начале 60-х в местной школе №23 учительствовал Василий Стус ), а в 1979-м – 337 000 человек.

Была у этого и обратная сторона – экология. Молодые комсомольцы о ней тогда не думали и заплатили за это своим здоровьем, а некоторые – жизнью. Не думали об этом и власти, а потому жилые массивы строили прямо рядом (заводы сначала были за пределами города, но генеральный план строительства предусматривал расширение жилой застройки именно в сторону опасных производств). Таким образом, "химией" дышали не только рабочие заводов, но и их дети.

Времена Независимости

После развала СССР численность города начала стремительно уменьшаться – многие предприятия закрывались, люди теряли работу и вынуждены были ехать туда, где она была. Важным фактором была экология, спровоцировавшая высокую смертность. Она опережала рождаемость в 1,2 раза, а Горловка стала одним из печальных лидеров Украины по числу случаев заболевания раком.

В 2013 году Горловка была названа самым грязным городом Украины. Это как раз результат деятельности более 40 заводов и шахт и безответственности властей.

Главным загрязнителем и одновременно главным "кормильцем" Горловки был "Стирол". Огромный комбинат избежал "дерибана" в 90-е и считался стабильным предприятием, однако эксплуатация устаревшего – еще советских времен – ресурса имела и оборотную сторону – сверхвысокую аварийность. Чрезвычайные ситуации и неплановые выбросы азотной кислоты, аммиака или другой опасной "химии" стали постоянными в Горловке. Конечно, ради увеличения прибыли вопрос очистных систем был где-то на маргинесе.

В 2011 году на химзаводах Горловки произошли четыре крупные аварии, в 2012-м – пять. За эти нарушения химзаводы "Стирол" и "Тор Альянс" заплатили в общей сложности 73 тысячи гривен штрафа.

Печально известная авария 6 августа 2013 года на "Стироле" унесла 6 жизней, несколько десятков человек существенно пострадали и получили ожоги, выбросы аммиака попали в атмосферу (600 килограммов) и отравили остатки чистого воздуха в Горловке.

К тому времени комбинат уже принадлежал олигарху Дмитрию Фирташу, который обогатился благодаря газовому посредничеству между Украиной и Россией, а во времена президентства Януковича монополизировал рынок химических удобрений в Украине.

"Русская весна"

В апреле 2014 года в Горловку "пожаловал" так называемый "русский мир". 12 апреля террористы попытались захватить сходу местный участок милиции и завладеть арсеналом оружия, но потерпели неудачу. Силы были неравными: 14 апреля 2014 года состоялся второй штурм – тогда часть милиционеров предали родину и перешли на сторону врага, а над отделением милиции вывесили флаг россии.

Глава местной милиции Андрей Крищенко героически сорвал флаг россии и вернул на его место государственный флаг Украины. За это толпа, подстрекаемая российскими диверсантами, его чуть не убила, Крищенко чудом остался жив.

Подвиг Андрея Крищенко – смотрите видео:



Город снова оказался в оккупации. Террористы Игоря "Беса" Безлера из банды "батальон Восток" установили в Горловке свои порядки – начали грабить и убивать людей.

Безлер командует предателями-милиционерами 14 апреля 2014 года:

Одной из первых жертв россиян стал местный депутат Владимир Рыбак. Его похитили 17 апреля, а через несколько дней тело мужественного украинца обнаружили в местной реке. Также были найдены тела других жертв россиян. 18-летнего студента Юрия Поправки и 25-летнего Юрия Дяковского.

С тех пор на долгие 8 лет Горловка стала опорным пунктом террористов Безлера, а окрестности города – театром боевых действий.

8 лет оккупации

ВСУ не смогли освободить Горловку, однако установили контроль над некоторыми важными опорными пунктами. Один из них впоследствии стал КПВВ "Майорское" (Майорск – жилой массив Горловки, оставшийся под контролем украинских войск).

Еще большей была так называемая "серая зона", где регулярно происходили локальные бои, снайперские дуэли и другие "обмены любезностями".

За 8 лет боев и украинцы и россияне максимально подготовили свои зоны контроля в Горловке и окрестностях города к обороне – практически все это превратилось в сплошные укрепленные районы.

Жизнь в оккупированном городе стала страшной реальностью, в которой террористы стали главной силой. Конечно, бестолковые боевики не хотели и не умели управлять большим городом и его заводами – "Стирол" они так и не запустили, хотя рапортовали, что с горем пополам на заводе работает цех одноразовой посуды и полимерной пленки.

Как живет украинский пригород оккупированной Горловки – смотрите видео:

Большинство крупных шахт закрылись, местный вуз, готовивший учителей иностранных языков, переехал в свободный Бахмут, большинство молодых людей из города уехали, а на балансе у оккупантов остались в большинстве своем пенсионеры, инвалиды или бестолковые поклонники "русского мира". Последние быстро прозрели, но было поздно. Горловка несколько раз восставала против оккупантов, но каждый раз жителей Донбасса никто из террористов не услышал.

За 8 лет господства "русского мира" количество жителей снизилось по меньшей мере вдвое – с 260 тысяч до 125 тысяч, сейчас их стало еще меньше – из-за депортации и насильственной мобилизации мужчин.

Слабым утешением могло бы стать улучшение экологической ситуации в городе, ведь химзаводы в Горловке не работают, впрочем, это обманчивое "улучшение". Террористы также остановили работу шахт и не проводят должным образом откачку воды из них, что создает риск еще большей экологической катастрофы на Донбассе.

Фактически, город под руководством террористов стал территорией новых темных веков, а его жители – заложниками россиян и жертвами их социальных экспериментов.

С началом нового этапа российского вторжения в 2022 году враг так и не сумел существенно продвинуться в районе Горловки. Более того, в начале марта украинские защитники даже смогли осуществить контрудар и временно взять под контроль окраины города. Позже ВСУ отошли на подготовленные позиции в районе Торецка, Нью-Йорка и Зайцева, унеся немало враждебных жизней.

После этого россияне считали, что Горловка станет для них надежным тылом, однако не учли изобретательность и осведомленность в местных делах украинских защитников. С появлением на фронте HIMARS военные склады оккупантов в городе запылали "неугасимым огнем". И это только начало – город обязательно будет освобожден.

Бои в нескольких километрах от Горловки продолжаются тогда, когда вы читаете эту статью.

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