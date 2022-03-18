Так, на экранах ожили Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Ольга Кобылянская, Михаил Коцюбинский и Василий Стус.

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Пророческие строки

Волонтеры сделали анимацию, в которой писатели зачитали стихотворение. Автора поэзии не указали. Начинается стих со слов "Мы смотрим на вас с небес, мы видим большое горе". Однако заканчивается пророческими строками:

Горять вони, палають та повзуть назад. В свої багнюки дикі.

Але не мають, як завжди, сміливості царя скрутити.

У нас же буде все гаразд: і з ненькою, і з діточками.

Тому що так сказав Господь, а ми усі його благали.

Смотрите видеообращение великих украинцев:​