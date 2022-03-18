Журналисты сайта 24 канала побывали на одной из таких локаций и пообщались с волонтерами и вынужденными переселенцами.

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"Людей важно поддерживать"

Руководитель учебно-методического отдела и преподаватель Тарас Пенцак стал начальником штаба гражданской обороны Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. Гжицкого. Мужчина рассказал, что добровольцами являются студенты и преподаватели.

По состоянию на утро 14 марта в штабе – 580 беженцев. Большинство сказало, что им некуда ехать. Людей важно поддерживать, потому что они фактически остались без ничего. Здесь люди могут получить любую помощь. В частности, минимальное жилье, постельные принадлежности, тепло, еду.

Беженка из Ирпеня / Фото Алины Туришин, 24 канал

Мы организовываем и связываемся с разными волонтерскими организациями, с желающими и добровольцами, чтобы обеспечить всем необходимым. Сейчас есть еда, одежда, постельные принадлежности. Условий для комфорта трудно придерживаться, но уложить спать есть где, накормить есть чем,

– сказал мужчина.

Руководитель учебно-методического отдела и преподаватель Тарас Пенцак / Фото Алины Туришин, 24 канал

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Что нужно

Наиболее необходима сейчас одноразовая посуда. Всем остальным обеспечивает штаб. Иногда возникает потребность в лекарствах. В частности, наиболее нужны – легочные, потому что многие люди являются астматиками.

Таких препаратов у нас практически нет. Если есть возможность и желание у кого – можете присоединиться и помочь,

– добавил Пенцак.

Люди приезжают из разных городов страны – Киева, Бучи, Ирпеня, Мариуполя, Харькова, Чернигова, Сум, Николаева. Некоторые из них живут здесь две недели, другие находятся несколько дней, а потом пробуют ехать за границу. Сейчас остановилось 400 человек, которым некуда ехать.

Украинцы вынуждены искать безопасное место / Фото Алины Туришин, 24 канал

Откровенные рассказы переселенцев

58-летний Святослав приехал сюда из Днепра. Мужчина рассказал, что имеет инвалидность и не хотел покидать свой родной город. Дома у него осталась собака Линда, по которой она очень скучает. Добавил, что когда завершится война, то вернется домой и будет гулять по своему любимому парку Лазаря Глобы. Сейчас читает новости в интернете. Заметил, что душа болит за родной город – что там, как там?

Святослав, беженец из Днепра / Фото Алины Туришин, 24 канал

Он вспомнил, что 24 февраля проснулся в 6:00, как обычно. Хотел попить кофе, однако от ударной волны окна вылетели.

Когда посмотрел новости, то сказали, что разбили аэропорт и военные склады. Потом снова была попытка. Когда эти фашисты уже вошли в Энергодар и стреляли в ЗАЭС, то в этот момент я решил бежать. Затем 6 марта пытались захватить Днепр со стороны харьковской области. От Балаклеи в Днепр – три часа езды на машине,

– рассказал он.

Город покидали дети, женщины и люди с инвалидностью. Мужчина говорит, что "воспользовался моментом", потому что испугался за собственную жизнь.

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