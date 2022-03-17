О цели поездки Александра Лукашенко в Москву, возможностях белорусской оппозиции, ошибочных представлениях о белорусской экономике и будущих изменениях в Беларуси – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

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Вояж Лукашенко к Путину и зависимость от России

Игорь, с какой целью Лукашенко ездил в Москву?

На встрече обсуждалось три ключевых темы. Первой была, конечно, война в Украине. Для Путина важно, чтобы Беларусь все же приняла участие в войне. Не с точки зрения помощи России переломить ход войны, а для того, чтобы белорусская армия сыграла роль пушечного мяса. Минск может выставить не так много войск. Да и желания воевать против украинцев у белорусских военных нет.

Игорь Тышкевич, эксперт Украинского Института Будущего / Фото из архива автора

Но даже сам факт пересечения границы армией, солдаты в которой начнут сразу сдаваться, все равно отвлечет внимание определенной части украинских войск. Поэтому для Кремля это так важно.

Вторая – это внутренние процессы в самой Беларуси. Там прошел референдум по новой конституции и российский лидер не оставляет это без внимания. Лукашенко же считал, что его агрессивная риторика в адрес украинцев была неким соглашением с Кремлем. Он говорил, какие эти украинцы плохие, поддерживает россиян, последние, не спрашивая, используют в собственных целях белорусскую территорию, но не вмешиваются в проведение референдума.

И вот Путин решил показать, что проблемы белорусов его не обходят (смеется – 24 канал). Хотя, оно то как раз наоборот. Для России критически важно после политического кризиса в Беларуси сформировать пророссийские политические силы там.

Главная цель – провести кастинг на роль замены Лукашенко. Потому что у хозяина Кремля руки пока связаны. На сегодня заменить белорусского диктатора некем. Именно поэтому сейчас российская сторона начала действовать более жестко.

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И третий аспект – это финансовые санкционные пакеты. Если взглянуть на эти ограничения, то они не идентичны тем, что применены к России. И соответственно, через часть белорусских банков, через криптовалюту есть возможность российскому бизнесу спокойно, без боязни выходить в те же доллары.

Очень простой пример: в Беларуси криптовалюта и майнинг с последующей продажей этой валюты являются легальными, там действуют специализированные биржи и на эту сферу не распространяются санкции. А значит, любое российское финансовое учреждение может покупать не доллары, а покупать, допустим, биткойн или другие разновидности криптовалюты. Токены белорусских компаний. После этого на площадках Кипра или ОАЭ спокойно их продавать за живую валюту.

За счет третьей темы Лукашенко попытался все же выторговать свое неучастие в войне против Украины.

По состоянию на сегодня ему это удалось?

Скорее всего – да. Не буду говорить, что это будет продолжаться бесконечно, но пока так.

У Лукашенко еще осталось немного места для маневра?

Еще с 2019-го года, когда был последний такой мощный политический конфликт между Минском и Москвой, это пространство для маневра сужается. Россияне играют в долгую. Даже во время белорусских протестов российская пресса поддерживала белорусскую оппозицию. Так было и до выборов, и во время выборов, и неделю после выборов.

Даже тот же Соловьев говорил, что "Лукашенко сбежит, а вы, омоновцы, с кем останетесь?". Тот самый Соловьев, который сейчас говорит об укрофашистах и хорошем Лукашенко, берет у него интервью.

Они переобулись в полете где-то в августе позапрошлого года, когда Лукашенко поговорил с Путиным. В дальнейшем в Кремле работают на подогревание этого конфликта внутри белорусского общества. Этим самым лишая Беларусь пространства для маневра.

Если посмотреть на санкции, которые вводились Западом еще год – полтора назад, то россияне через своих лоббистов продвигали часть этих рестрикций. Потому что если Запад закрывается, Лукашенко негде будет искать поддержки своей власти, которой он очень дорожит, кроме как у России.

При этом публично из Москвы звучало осуждение в адрес Европы и Штатов из-за санкций, но если взглянуть на главных апологетов санкционного давления на том же Западе, то окажется, что большинство из них были связаны с Россией. Главным образом – политики Германии и Франции.

Участие Беларуси в войне России против Украины и санкции

Как Лукашенко удается так долго избегать прямого вступления в войну против Украины?

На сегодня ему невыгодно воевать. Его агрессивная риторика связана личными надеждами на то, что Украина быстро капитулирует и в дальнейшем здесь будет пророссийское правительство. Это бы позволило Лукашенко играть на разногласиях позиций Киева и Москвы. Петлять, скажем так.

Тем не менее, Украина держится. Поэтому, соответственно, государственные СМИ в Беларуси несколько смягчили риторику в отношении Украины. Сегодня на смену "Зеленского-клоуна" и "наполеончика" у тамошних журналистов появились вполне нормальные формулировки вроде Зеленский – президент. Украинская армия – уже не сброд националистов, а войско.

Для Лукашенко на первом месте всегда была власть. Поэтому он будет делать все, чтобы ее сохранить.

СМИ Беларуси иначе заговорили о Владимире Зеленском / Фото Офиса Президента

Ему это удастся даже при условии дефицита денег в бюджете из-за санкций? Он же не будет иметь чем платить омоновцам, защищающим эту его власть.

Санкции не действуют мгновенно. Это очень долгий процесс. При чем, если брать белорусскую экономику, так, санкции против калейки, против нефтяной отрасли – это минус 2% ВВП. Так, это сказывается, но 2% – это не 20. Это во-первых.

Вторая часть – это альтернатива. Есть с одной стороны потери, а с другой – незапланированные доходы в бюджет. Хочу напомнить, что за предыдущий и за 20-й год, несмотря на санкционное давление, белорусская экономика вышла в профицит внешней торговли. Профицит составил 4 миллиарда долларов.

Причиной этого является работающая экономика, несмотря ни на что. На руку Минску сыграл постковидный отскок. Страна же не закрывалась на локдаун и, соответственно, экономический блок, который состоит преимущественно из "чикагских мальчиков" – специалистов в возрасте до 40 лет, все работало нормально. Потому что эти люди просто знают, как делать свою работу.

Чтобы вы понимали, даже с точки зрения санкций против суверенного долга, в начале позапрошлого года Беларусь перешла с банковского золота к монетарному. Это означает, что попытки арестовать активы заграницей ни к чему не приведут, из-за отсутствия самих активов за пределами страны.

Вместо ценных бумаг, обеспеченных золотом, есть золотые слитки в самой Беларуси. Минск перешел из ценных бумаг в европейских банках к таковым в китайских банках. Причем еще до протестов и всех дальнейших событий.

Все эти вещи делали специалисты Минфина и Нацбанка. Не Лукашенко, он просто этого не понимает. Именно эти люди смогли в определенной степени среагировать на изменение коньюнктуры.

Боится ли Лукашенко второго пришествия уличной демократии вследствие своего решения принять полноценное участие в войне против Украины на российской стороне?

Здесь вопрос в изменчивости настроений общества. В позапрошлом году не было однозначного преимущества на стороне какой-либо из сторон. Лукашенко смог отмобилизовать свое ядро. Поэтому по состоянию на сегодня даже оппозиционная социология, которую проводит Chatham House, показывает существование трех больших электоральных групп:

Ядро протестов – около 30%;

Ядро поддержки диктатора – около 30%.

Примерно такое же количество нейтрального электората.

При этом опрос не охватывает 22% сельского населения Беларуси. Крестьяне традиционно больше предпочитают Лукашенко.

Крестьяне преимущественно поддерживают Лукашенко, отметил Тышкевич / Фото Getty Images

Сегодня о протестах речь не идет. Дело скорее в легитимности и поддержке. Сейчас хозяин президентского кресла в Минске не пользуется поддержкой большинства вовсе. Просто часть белорусов считает его наименьшим злом. То есть для них он является безальтернативным.

Однако, дело в том, что решение принять непосредственное участие в войне против Украины лишит белорусского самодержца поддержки собственного ядра. Идея войны имеет очень низкую поддержку – на уровне статистической погрешности.

Какую роль готовили Лукашенко в Кремле в начале войны?

Если посмотреть, как Россия толкала Лукашенко на украинское поле, например, вопросами о Крыме и другими заявлениями, становится понятным, что для Москвы крайне важно создать конфликт между Беларусью и Украиной.

Потому что если не будет, к примеру, экономического сотрудничества, то это означает, что ослабляются оба наших государства. Тогда легче для реализации станут оба трека – и белорусский, и украинский. С началом войны российское руководство не очень спрашивало у белорусской стороны можно ли запускать с ее территории ракеты.

Когда имеем дело с автократией, диктатурой, то ее глава не может сказать, что не знает, что происходит. Потому что это, как в стае хищников – Акелла не может промахнуться. Если вождь проявляет слабость, то он уже не вождь.

И именно поэтому даже после пуска ракет Лукашенко продолжал говорить, что украинцы собираются нападать и так далее. В первую очередь – это попытка как-то объяснить ситуацию собственному окружению. Почему он ничего не делал? Потому что не мог сказать: "Ребята, меня не спрашивали".

Путин увидел, что имеет возможность использовать белорусскую территорию, и подумал: "А может попробовать использовать еще и белорусскую армию?". Он принимает решения на ходу, а не мыслит стратегически. У него нет плана, согласно которому, войска Лукашенко должны захватить некоторые украинские области в пределах своей досягаемости.

Что Минск получит за свое возможное наземное участие в войне?

Россия сейчас увеличивает свое влияние на белорусскую экономику, что создает несколько вариантов.

Первый. Ухудшение отношений со странами запада, с Украиной приводит к ограничению логистики белорусских экспортных потоков. Следовательно, допуск к российской логистической инфраструктуре может быть определенной услугой со стороны России.

Ухудшение отношений со странами запада, с Украиной приводит к ограничению логистики белорусских экспортных потоков. Следовательно, допуск к российской логистической инфраструктуре может быть определенной услугой со стороны России. Второй – объект для торгов. Россия хочет сделать то, что делала в Украине в 2006 – 2008 годах. Завести "нормальных" российских инвесторов для приобретения доли белорусских активов.

Для Кремля важно войти в ключевые отрасли экономики Беларуси. Пока каких-то соглашений на этом направлении нет. Сегодня общие объемы российских инвестиций в белорусскую экономику составляют от 8,8 до 9,1 миллиарда долларов. Из них 8 – вливание в газотранспортную инфраструктуру. На других отраслях экономики РБ Москва пока не так мощно вовлечена, как бы она того хотела.

Сейчас первоочередной задачей Путина является подчинить полностью себе Минск в экономическом плане. Он хочет заставить Беларусь, в том числе целиком работать с Россией в контексте рефинансирования внешнего долга. В свою очередь для Лукашенко – это вторая возможность, если его прижмут, – он сможет продать Путину какие-то белорусские активы.

Возможная ликвидация Лукашенко и будущее Беларуси

Латушко говорит, что Лукашенко готовят к физической ликвидации. Насколько это соответствует действительности?

Значительная часть белорусской военной элиты связана с Россией, но если брать ключевые группы вокруг самого Лукашенко, в том числе спецслужбы, то там ведущую роль играет личная преданность.

Ключевые командиры прошли через пограничный комитет. Лукашенко и сам бывший пограничник. В Беларуси есть межведомственный координационный совет ССО (Сил специальных операций). Это означает, что все подразделения быстрого реагирования спецназа подчинены этому центру.

Возглавляет его сын диктатора Виктор Александрович Лукашенко. Так, безусловно, теоретически возможно, инфильтрировать агентов в любые органы любого государства возможно, но в случае с Беларусью это выглядит как политическая фантастика.

Почему так слабо на войну реагирует белорусская оппозиция?

Здесь нужно начинать с позиционирования. Напомню, что основные оппозиционные лидеры до последнего не могли дать ответ на вопрос "Чей Крым?". Только в прошлом году Тихановская четко заявила, что Крым – украинский. Посмотрите эфиры господина Цепкало на "Украина 24". На него там уже набрасывались даже ведущие за явно пророссийскую позицию. К большому сожалению, мы сталкиваемся с незначительным пониманием белорусской ситуации с украинской стороны и украинской – из белорусской.

Теперь глянем, что происходит в Беларуси. Еще раз вспоминаем о трех электоральных группах. Ячейка сторонников протестов поделена между несколькими группами. Это люди, которые готовы к активным действиям. Однако, значительная часть лидеров этого сегмента общества находится за границей.

С ядерным электоратом Лукашенко все понятно. Обратите внимание на нейтральную часть или так называемое "болото". Они ни за одних, ни за других. Им все равно. И в таком формате, а имеет ли госпожа Тихановская или кто-то из эмиграционных центров на сегодня реальные возможности организации протестных акций в Беларуси?

Не имеют.

Ну вот. Тем более, что судя по той же социологии, все три эти такие большие группы в белорусском обществе имеют собственное инфополе. Эти поля между собой почти не пересекаются. Ядро протестов "живет" в "телеграме". Там есть Лукашенко, который уже вот-вот рухнет или его убьют и тому подобное.

Лукашенковский электорат "живет" в белорусском государственном телевидении. Для них там "есть наш призидент" и все остальное в том духе.

Нейтральные имеют собственные источники, из которых черпают информацию.

И, в результате, если ты выходишь с лозунгом или инициативой, которые бы понравились людям потенциально, можешь ли ты с этими инициативами и лозунгами реально стартовать?

Нет инструментов для старта.

Ну вот вам, пожалуйста. Очень простая схема, которая отвечает на вопрос "Почему?".

Лукашенко интересует только власть / Фото Getty Images

Что ждет Беларусь дальше?

Беларусь ждут политические изменения в любом случае. Без отскока в сторону экономической либерализации, хотя бы, Лукашенко не сможет безопасно обнулиться, даже не принимая во внимание войну с Украиной на следующий срок.

Еще в 2020-м году, в день выборов, я говорил, что это его последний электоральный срок. Это значит, что на следующих выборах он может нарисовать себе победу. Но не факт, что в таком случае он доживет до конца своей следующей каденции. Нет никаких гарантий сохранения власти Лукашенко во время следующего его срока. Это уже не вопрос москалей, а скорее своих.

В любом случае будут политические трансформации. И будут происходить они в несколько этапов. Первый начался только сейчас. Все идет к тому, что в Минске установят компромиссную политическую систему, которая будет устраивать большую часть местного населения. Не обязательно демократия западного образца. Меритократия, к примеру, сингапурская или китайская модель.

И здесь важную роль играет украинский фактор. Если Украина выстоит, то Беларусь скорее вернется к нормальному состоянию с политической точки зрения. При этом российское влияние на протекание этих процессов будет уменьшаться.

Если Украина упадет, то процесс изменения затянется дополнительно еще на 5 – 10 лет. Поэтому победа Украины является ключом к быстрым изменениям в Беларуси.

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