О цели информационно-психологического давления россиян, ситуации вокруг Одессы, влиянии Китая на нейтралитет Казахстана и факторе Приднестровья – в эксклюзивном интервью сайта 24 канала рассказал военный эксперт Игорь Козий.

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Тактические импровизации Кремля и цель информационно-психологического давления

Господин Игорь, как Россия изменила тактику ведения войны против нас сегодня?

Стоит сказать, что изменения эти вызваны той беспомощностью, которую ощущает русская армия перед лицом сопротивления украинских вооруженных сил.

Первым признаком таких изменений от бессилия является вынужденное уничтожение мирного населения. Делать это просто ради того, чтобы принести больше разрушений, чем это допустимо с точки зрения международного гуманитарного права. Мы видим и убийства гражданских, в том числе и детей. Видим разрушение гражданских объектов. Также можем наблюдать жестокость и пытки, которые происходили на ЗАЭС с персоналом.

Сейчас имеем дело с ситуациями, которые могут привести к глобальным экологическим катастрофам из-за действий оккупантов на ЗАЭС и ЧАЭС. То есть они перешли к открытому террору. Россия сегодня – ни что иное, как государство-террорист. Этот факт давно должен был стать общепризнанным.

Игорь Козий, военный эксперт / Фото из архива автора

Принесет ли какие-то плоды России новая тактика рассредоточения колонн?

Определенный шанс на успехи это им дает. Понимаете, они избрали тактику блицкрига. То есть скорейшего продвижения вглубь, минуя ВСУ для вхождения в Киев с целью его захвата в дальнейшем.

Если мы примем во внимание то, что у нас не на каждом дворе есть противотанковые средства, то эта тактика представляется очень эффективной. Но она эффективна до тех пор, пока наступающая армия не оказывается в ситуации, когда в городе или поселке есть Вооруженные силы. Когда в местах, через которые проходят большие колонны техники, расположены боевые подразделения, проход становится очень сложным.

И вот киевское направление это очень хорошо показало. Поэтому враги и отказались от мотострелковых соединений. Имею в виду в первую очередь бригады – они предпочли использование частей и подразделений Росгвардии или СОБРа или других не совсем военных, а скорее парамилитарных формирований, которые должны преимущественно выполнять правоохранительную функцию.

А что касается рассредоточения, то это с их точки зрения выглядит более или менее реальной возможностью не терять большого количества людей. Однако, знаете, они все равно попадают под огонь противотанкового оружия.

Наша главная задача сейчас – создать искусственные препятствия для движения малых колонн бронетехники, чтобы собрать таких колонн как можно больше в одном месте, а потом их все уничтожить.

Кроме того, еще интересно было бы рассмотреть возможность уничтожения врага в условиях окружения. Это перспективная вещь с точки зрения того, что мы можем уничтожить врага не только внутри этого кольца, но при правильном подходе, также и с тыла, то есть с внешней стороны этого кольца. Думаю, что это было бы очень эффективно. Этот компонент требует подготовки и правильного планирования.

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Информационная война против Украины и планы Кремля

Оцените эффективность информационной войны против нас. На что рассчитывает Москва, действуя так примитивно на информационном фронте?

Враг сейчас действует в этом плане неэффективно. Это связано прежде всего с нецелевым использованием средств, выделенных оккупантам для подкупа или вербовки должностных лиц в Украине. Деньги взяли на это задание и распилили. Все.

В этом аспекте надо отдать должное так же и президенту. Он начинает выбирать патриотически настроенных людей для назначения на должности. Ярким примером такого высокого уровня патриотизма и одновременно профессионализма является глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Я бы хотел, чтобы все главы областных администраций были такого калибра.

К сожалению, за 30 лет государство-террорист под названием Российская Федерация достаточно сделала для появления здесь большого количества предателей.

После войны, когда мы воздадим почет погибшим и уважение тем людям, которые защищали нашу Родину, наступит время и для них. Надо будет серьезно размышлять над тем, чтобы дать оценку всему этому, начиная с 1991-го года.

Россия решила изменить тактику войны с Украиной / Фото Getty Images

Каким образом россияне планируют брать Одессу?

Знаете, трудно сказать, трудно оценить внутренние ресурсы в первую очередь человеческие ресурсы, военные способности России на современном этапе.

Да, мы видим надлом, видим моральный надлом. Их бьют везде, как бы там ни было, мы желаем, чтобы и в море, и в воздухе русских били значительно больше, чем сегодня это делают.

Думаю, что вопрос высадки морского десанта до конца с повестки дня не снят. С российской стороны есть определенная группировка кораблей огневой поддержки. Слава Богу, нам в свое время помогало море, которое было штормовым. В таком состоянии оно не позволяло причалить российским судам.

Не забывайте, что есть еще и пятая колонна. В Одессе есть российские сторонники и ими пренебрегать нельзя. Надо учесть весь предыдущий негативный опыт. Особенно опираясь на прошлые события весны 2014-го. Надеюсь, СБУ сделала соответствующие выводы. Город – крепость снаружи – это хорошо, но надо не забывать еще и о внутреннем периметре.

Зачем русские пригнали сюда бронепоезд и как нам с ним справиться?

Этот поезд привезли с российско-китайской границы. Такой шаг можно охарактеризовать, как шаг агонии в попытке использовать все, что есть в арсенале. По-другому этого не объяснить. Иногда складывается такое впечатление, что российский президент уничтожает свой народ, отправляя его намеренно в ряды войска.

Такой поезд можно легко нейтрализовать с помощью Javelin или NLAW. Он уязвим в первую очередь из-за ограниченной маневренности. Более того, – обезвредить этот локомотив можно, даже просто повредив колеи.

Наемники и контингент из других стран

Москва действительно вербует сирийцев с опытом ведения боевых действий в условиях города?

Русские постоянно ищут "пушечное мясо" для собственных нужд. Человека там вообще не ценят, как такового. Поэтому я не удивлюсь вербовке.

Если такой процесс происходит, то он держится в тайне. Однако, участие сирийцев ничего не решит. Для них воевать в наших северных широтах, когда ночью мороз до -9, будет очень сложно. Это не тот театр военных действий, к которому они привыкли.

А что с ПМР?

Недавно наши войска взорвали мост, который соединял самопровозглашенное Приднестровье с Одессой. У этого подрыва было две цели. Первая – не допустить высадки российского десанта, который бы в таком случае направился через залив по суше в Одессу. А второе – это не дать возможность выдвинуться в том же направлении российским силам из Приднестровья.

Там сейчас готовы пойти в бой на стороне Кремля примерно 800 человек. Более конкретные цифры должна назвать наша разведка.

Что скажете о странах ОДКБ и ШОС? Путин будет давить на кого-то из них ради пополнения ими российского личного состава в Украине?

Я бы сказал, что пока нам не о чем волноваться. Большинство стран, входящих в эти структуры вместе с Россией, будут стараться четко придерживаться нейтральной позиции.

В вопросе с невмешательством Казахстана нам повезло, что решающую роль сыграл Китай. Пекин не хочет, чтобы в его зону влияния кто-либо вмешивался. И Россия, в том числе. Да и в ШОС Поднебесная входит также.

В конце концов, мы слышали призывы к миру, которые звучали от представителей КНР.

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