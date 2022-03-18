Так, на екранах ожили Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський та Василь Стус.

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Пророчі рядки

Волонтери зробили анімацію, в якій письменники зачитали вірш. Автора поезії не вказали. Починається вірш зі слів "Ми дивимось на вас з небес, ми бачимо велике горе". Однак закінчується пророчими рядками:

Горять вони, палають та повзуть назад. В свої багнюки дикі.

Але не мають, як завжди, сміливості царя скрутити.

У нас же буде все гаразд: і з ненькою, і з діточками.

Тому що так сказав Господь, а ми усі його благали.

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