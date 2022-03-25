Об этом 25 марта сообщила невестка Валентины Татьяна Стус.

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"Величественная, могучая душа теперь распространяется над миром. Валя умерла после тяжелой болезни на безгранично любящих бережных руках своего сына Дмитрия во взрывах в деревне под Киевом, где продолжаются бои", – написала Татьяна.



Валентина Попелюх / Фото фейсбук-страницы Татьяны Стус

Стус и Золух обручились в 1965 году. В 1966 году у них родился сын Дмитрий, который возглавляет Национальный музей Тараса Шевченко в Киеве.

"Валичка, я счастлива, что мы касались жизнями друг друга. И что провели рядом жалкие дни конца февраля – начала марта, когда душа твоя так нежно прощалась с этим измерением. Люблю безгранично", – написала Татьяна Стус.

Справочно. Василий Стус – украинский поэт и борец за независимость. Является одним из самых ярких представителей диссидентского движения.