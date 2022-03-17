Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выразил родственникам и близким артистки искренние соболезнования. Он подчеркнул, что каждая потеря делает нас сильнее.

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Враг пытается уничтожить культуру и цвет украинской нации. У них не получится этого сделать. Потому что преступники всегда проигрывают тем, на чьей стороне правда. С холодным умом мы победим в войне за независимость,

– отметил Ермак.

Заметим, 67-летняя актриса погибла в результате ракетных обстрелов жилых районов Киева в ночь на 17 марта. Ее сын Александр смог выжить несмотря на ранение.

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