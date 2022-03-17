На церемонию собралось более 100 человек, среди них – и собратья. Они тепло упоминали Сергея.

Обратите внимание В боях за Украину погибли еще трое военных из Житомирской области

Я воевал вместе с ним. Это мой собрат. Это человек, о котором говорят "цвет нации". Очень геройский, настоящий друг. До сих пор не могу прийти в себя и поверить в то, что погибают лучшие,

– рассказал собрат Денис Зикунов.

Захоронение погибшего героя Сергея Карайвана / Фото Суспільного

Известно, что Сергей защищал Украину с 2014 года. Он получил ранение во время Иловайского окружения. После лечения и реабилитации он продолжал службу.

Похоронили бойца на Центральном кладбище. У мужчины остались жена и дочь.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.