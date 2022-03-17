На церемонию собралось более 100 человек, среди них – и собратья. Они тепло упоминали Сергея.
Обратите внимание В боях за Украину погибли еще трое военных из Житомирской области
Я воевал вместе с ним. Это мой собрат. Это человек, о котором говорят "цвет нации". Очень геройский, настоящий друг. До сих пор не могу прийти в себя и поверить в то, что погибают лучшие,
– рассказал собрат Денис Зикунов.
Захоронение погибшего героя Сергея Карайвана / Фото Суспільного
Известно, что Сергей защищал Украину с 2014 года. Он получил ранение во время Иловайского окружения. После лечения и реабилитации он продолжал службу.
Похоронили бойца на Центральном кладбище. У мужчины остались жена и дочь.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.