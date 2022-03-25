Про це 25 березня повідомила невістка Валентини Тетяна Стус. Вона зазначила, що вдова поета перебувала біля Києва, де точаться бої.

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"Велична, могутня душа тепер розпросторюється над світом. Валя померла після тяжкої хвороби на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра під вибухи у селі під Києвом, де тривають бої", – написала Тетяна.



Валентина Попелюх / Фото фейсбук-сторінки Тетяни Стус

Стус та Попелюх побралися 1965 року. У 1966 у них народився син Дмитро, який наразі очолює Національний музей Тараса Шевченка у Києві.

"Валічка, я щаслива, що ми торкалися життями одна одну. І що провели поруч жаскі дні кінця лютого – початку березня, коли душа твоя так ніжно прощалася з цим виміром. Люблю безмежно", – написала Тетяна Стус.

Довідково. Василь Стус – український поет та борець за незалежність. Є одним із найяскравіших представників дисидентського руху.