"Фильварок": слово из прошлого, которое до сих пор живет в наших названиях

"Фильварок" – слово, которое сегодня звучит несколько старомодно. Но когда-то оно обозначало вполне привычную часть хозяйственной жизни.

Так что же означало слово "фильварок" в прошлом и почему оно сохранилось до наших дней – рассказываем со ссылкой на объяснения репетитора по истории Украины Яны.

"Фильварок" – что означает это слово?

Школьники хорошо знают это слово: "фильварок" не раз встречается в школьном курсе истории Украины и может встретиться в заданиях НМТ. А вот взрослым иногда приходится вспоминать или искать объяснение. Хотя мы можем встречать его буквально каждый день – в названиях отелей, ресторанов и даже городских районов или улиц

Но что такое фильварок на самом деле?

Фильварок – , это большой барский, помещичьий дом, ориентированный прежде всего на производство сельскохозяйственной продукции на продажу.

На украинских землях такие хозяйства особенно распространились в XVI–XVII веках. В них выращивали зерно и другую сельскохозяйственную продукцию, содержали скот, занимались его переработкой. Проще говоря, это было хозяйство, где землевладелец организовывал производство не только для собственных нужд, но и для продажи.

Именно с развитием фильваркового хозяйства связывают усиление панщины и зависимости крестьян в Речи Посполитой. Поэтому слово "фильварок" в школьном курсе истории – это не просто название поместья, а часть разговора о социальных и экономических изменениях того времени.

Что называли "фильварком": смотрите видео

Откуда происходит слово "фильварок"?

А теперь – интересная лингвистическая деталь. Слово "фильварок" пришло в украинский язык через польский – от польского folwark. Польское слово, в свою очередь, происходит от немецкого Vorwerk, буквально связанного с понятиями "перед" и "работа, дело". В украинских словарях слово имеет значение "поместье со зданиями; хутор или деревня".

То есть в этом слове скрывается целое языковое путешествие: немецкое Vorwerk → польское folwark → украинское "фильварок". Слово известно в украинском, белорусском и польском языках, то есть на территориях, которые исторически входили в состав Речи Посполитой.

Но самое интересное, что это слово не осталось только в исторических книгах.

Если вы отправитесь на экскурсию по Каменцу-Подольскому, слово "фильварок" наверняка услышите не раз. Оно тесно связано с историей развития города и до сих пор живет в его географии.

"Русские филварки" и "Польские филварки" – так называются два старинных микрорайона Каменца-Подольского. Когда-то эта территория была пригородом города. А в XVI веке здесь появились хозяйственные постройки, где хранили зерно и овощи, содержали скот и вели хозяйство. Такие поместья и хозяйственные комплексы называли филварками.

Вид на Русские филварки в Каменце-Подольском / Википедия

Поэтому, когда житель Каменца-Подольского говорит "Русские филварки", он фактически использует слово, имеющее за спиной несколько веков истории. Что для школьника является термином из учебника, для жителя города – часть привычной топонимики.

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А если вы встретите "Фильварок" в названии ресторана, отеля или загородного комплекса, то это уже сознательное использование исторического слова. Оно сразу вызывает ассоциации с древностью, поместьем, загородным хозяйством, традицией.

Поэтому "фильварок" – это не просто "старое слово из истории". Оно осталось в нашей памяти, географии и современных названиях.

И, возможно, в следующий раз, увидев где-то вывеску "Фильварок", вы уже воспримите ее немного иначе – не просто как красивое название, а как слово с конкретной историей.