То що ж означав фільварок колись і чому це слово збереглося до наших днів, розповідаємо з посиланням на пояснення репетиторки з історії України пані Яни.

"Фільварок" – що означає це слово?

Школярі це слово добре знають: "фільварок" не раз трапляється в шкільному курсі історії України й може зустрітися в завданнях НМТ. А от дорослим іноді доводиться згадувати або шукати пояснення. Хоча ми можемо зустрічати його буквально щодня – у назвах готелів, ресторанів і навіть міських районів чи вулиць

Але що таке фільварок насправді?

Фільварок – це велике панське, поміщицьке господарство, орієнтоване передусім на виробництво сільськогосподарської продукції на продаж.

На українських землях такі господарства особливо поширилися в XVI–XVII століттях. У них вирощували зерно та іншу сільськогосподарську продукцію, утримували худобу, займалися її переробкою. Простіше кажучи, це було господарство, де землевласник організовував виробництво не лише для власних потреб, а й для продажу.

Саме з розвитком фільваркового господарства пов'язують посилення панщини та залежності селян у Речі Посполитій. Тому слово "фільварок" у шкільному курсі історії – це не просто назва маєтку, а частина розмови про соціальні й економічні зміни того часу.

Що називали "фільварком": дивіться відео

Звідки походить слово "фільварок"?

А тепер – цікава мовна деталь. Слово "фільварок" прийшло в українську через польську мову – від польського folwark. Польське слово, своєю чергою, походить від німецького Vorwerk, буквально пов'язаного з поняттями "перед" і "робота, справа". В українських словниках слово має значення "маєток із будівлями; хутір або виселок".

Тобто в слові заховалася ціла мовна мандрівка: німецьке Vorwerk → польське folwark → українське "фільварок". Слово відоме в українській, білоруській та польській мові, тобто на територіях, які історично входили до складу Речі Посполитої.

Але найцікавіше, що слово не залишилося лише в історичних книжках.

Якщо будете на екскурсії Кам'янцем-Подільським, слово "фільварок" напевно почуєте не раз. Воно тісно пов'язане з історією розбудови міста й досі живе в його географії.

"Руські фільварки" та "Польські фільварки" – так називаються два давні мікрорайони Кам'янця-Подільського. Колись ця територія була передмістям міста. А в XVI столітті тут з'являлися господарські споруди, де зберігали зерно й овочі, утримували худобу та вели господарство. Такі маєтки й господарські комплекси називали фільварками.

Вид на Руські фільварки у Кам'янці-Подільському / Вікіпедія

Тому коли кам'янчанин каже "Руські фільварки", він фактично використовує слово, якому кілька століть історії. Те, що для школяра є терміном із підручника, для мешканця міста – частина звичної топоніміки.

Важливо! Раніше ми писали, як називається наука, яка досліджує походження, значення й розвиток назв населених пунктів, відображаючи історію, географію та культуру народу та чому це важливо.

А якщо ви зустрінете "Фільварок" у назві ресторану, готелю чи заміського комплексу, то це вже свідоме використання історичного слова. Воно одразу створює асоціацію зі старовиною, маєтком, заміським господарством, традицією.

Тож фільварок – це не просто "старе слово з історії". Воно залишилося в нашій пам'яті, географії та сучасних назвах.

І, можливо, наступного разу, побачивши десь вивіску "Фільварок", ви вже сприймете її трохи інакше – не просто як красиву назву, а як слово з конкретною історією.