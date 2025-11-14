Теперь больше учебных заведений получат средства на противопожарную защиту: кто в списке
- Правительство приняло изменения в Порядок предоставления субвенции на противопожарную защиту учреждений образования, направляя 500 миллионов гривен в местные бюджеты.
- Обновленный Порядок позволяет финансирование для широкого круга учебных заведений, включая учебно-реабилитационные центры и специальные школы.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы Министерства образования и науки Украины Оксена Лисового.
Почему это важно для учебных заведений?
Средства предназначены на установку современных систем противопожарной защиты, сигнализации, молниезащиты, противодымного оборудования, огнезащитную обработку и средства пожаротушения.
Обновленный Порядок расширяет перечень учреждений, которые могут получать финансирование. Отныне субвенцию могут направлять не только на военные, военно-морские и военно-спортивные лицеи, но и на учебно-реабилитационные центры, специальные школы и учреждения с количеством учащихся от 200 и более (без учета филиалов).
Это позволит общинам охватить мерами противопожарной защиты больше заведений, повысить безопасность образовательной среды и эффективно использовать государственные средства,
– сообщил Лисовой.
Интересно! Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении Государственный бюджет на 2026 год. На образование предусмотрели 265,4 миллиарда гривен. Это на 66,5 миллиарда гривен больше чем в 2025 году. Это рекордный объем финансирования, сообщил в телеграмме Оксен Лисовой.
Насколько увеличат расходы на образование и науку?
- В Минфине сообщили, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели увеличение расходов на образование и науку.
- Речь идет о более чем 75 миллиардах гривен.
- Первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил, что инвестиции в образование и науку являются инвестициями в устойчивость и экономическое восстановление Украины.
- И добавил, что общие расходы на научную и научно-техническую деятельность в проект госбюджета на 2026 год ко второму чтению предусматривают в объеме 20,1 миллиарда гривен (+5,6 миллиарда гривен до 2025 года).