Теперь больше учебных заведений получат средства на противопожарную защиту: кто в списке

Правительство приняло изменения в Порядок предоставления субвенции на противопожарную защиту учебных заведений. В этом году на эти цели направили 500 миллионов гривен в местные бюджеты.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы Министерства образования и науки Украины Оксена Лисового.

Смотрите также "Самое масштабное повышение за более чем 15 лет": размеры грантов для ученых значительно возрастут

Почему это важно для учебных заведений?

Средства предназначены на установку современных систем противопожарной защиты, сигнализации, молниезащиты, противодымного оборудования, огнезащитную обработку и средства пожаротушения.

Обновленный Порядок расширяет перечень учреждений, которые могут получать финансирование. Отныне субвенцию могут направлять не только на военные, военно-морские и военно-спортивные лицеи, но и на учебно-реабилитационные центры, специальные школы и учреждения с количеством учащихся от 200 и более (без учета филиалов).

Это позволит общинам охватить мерами противопожарной защиты больше заведений, повысить безопасность образовательной среды и эффективно использовать государственные средства,

– сообщил Лисовой.

Интересно! Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении Государственный бюджет на 2026 год. На образование предусмотрели 265,4 миллиарда гривен. Это на 66,5 миллиарда гривен больше чем в 2025 году. Это рекордный объем финансирования, сообщил в телеграмме Оксен Лисовой.

Насколько увеличат расходы на образование и науку?