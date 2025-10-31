Части вузов в Украине увеличили финансирование

Для прифронтовых и перемещенных высших учебных заведений в Украине увеличили финансирование. В частности, ввели новый коэффициент в формуле распределения расходов государственного бюджета.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Насколько увеличат финансирование этим вузам?

Для таких вузов в формуле ввели коэффициент региональной поддержки 1,1. Это означает дополнительные 10% к государственному финансированию.

Как отметили в МОН, дополнительные средства университеты смогут направить на первоочередные нужды. В частности, на повышение зарплат педагогическим и научно-педагогическим работникам, а также на стабильное обеспечение образовательного процесса в условиях повышенных рисков.

Применение коэффициента позволит более предсказуемо планировать работу учреждений, которые функционируют в сложных безопасностных и логистических условиях, чем другие,

– отметили в МОН.

Как в Украине финансируют вузы?