31 октября, 10:59
Части вузов в Украине увеличили финансирование

Мария Волошин
Основні тези
  • Кабинет Министров Украины увеличил финансирование для прифронтовых и перемещенных учреждений высшего образования, введя коэффициент региональной поддержки 1,1.
  • Это означает дополнительные 10% к государственному финансированию.

Для прифронтовых и перемещенных высших учебных заведений в Украине увеличили финансирование. В частности, ввели новый коэффициент в формуле распределения расходов государственного бюджета.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. 

Насколько увеличат финансирование этим вузам?

Для таких вузов в формуле ввели коэффициент региональной поддержки 1,1. Это означает дополнительные 10% к государственному финансированию.

Как отметили в МОН, дополнительные средства университеты смогут направить на первоочередные нужды. В частности, на повышение зарплат педагогическим и научно-педагогическим работникам, а также на стабильное обеспечение образовательного процесса в условиях повышенных рисков.

Применение коэффициента позволит более предсказуемо планировать работу учреждений, которые функционируют в сложных безопасностных и логистических условиях, чем другие,
– отметили в МОН.

Как в Украине финансируют вузы?

  • Министерство образования и науки Украины продолжает финансировать университеты по формульному принципу, ориентируясь на показатели эффективности. Цель – сделать систему сбалансированной.
  • То есть, чтобы заведения, которые работают в сложных, прифронтовых условиях, чувствовали поддержку государства.
  • МОН также совместно со Всемирным банком работает над проектом по созданию 10 новых кампусов по всей Украине.