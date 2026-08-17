Как правильно назвать "крючок" на украинском языке

В быту слово "крючок" можно услышать довольно часто: "зацепи на крючок", "возьми крючок для вязания", "поставь крючок на дверь". Но для украинского литературного языка естественный соответник – "гачок".

И это не просто замена одного слова другим. У слова "гачок" интересная история, ведь оно связано с древним украинским словом "гак".

А "гак" – это предмет с загнутым концом, за который можно что-то зацепить, подцепить или подвесить. Слово, происходящее от праславянского *gъkъ, родственно немецкому Haken ("гак, крючок"). Употребляется для обозначения более крупного предмета: "гак крана", "гак в кузове".

Украинское "гачок" – уменьшительная форма от "гак". Так его объясняет "Словарь украинского языка" Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины.

В более старых украинских словарях это слово имеет много значений: от металлического крюка до рыболовного снаряжения, шипа подковы или специального инструмента. Поэтому "гачок" буквально можно воспринимать как небольшой "гак".

"Гачок" – чаще всего известен как предмет для рыбалки. Сегодня мы употребляем это слово во многих значениях:

Гачок для рыбалки – загнутый металлический стержень с острием.

Гачок для вязання – инструмент с загнутым концом.

Гачок для одягу – небольшое приспособление, за которое что-то цепляют или на которое что-то вешают.

Гачок – как защелка для дверей.

Обратите внимание! Ранее мы писали о том, как правильно говорить на украинском языке о ловле рыбы, в частности о разнице между терминами "рыбалка" и "рыболовля".

Впрочем, крючок – это не только изделие. Так еще называют:

Закрученную линию, завиток, росчерк в письме: "Там [в школе] все было чудесным, необычным, какие-то таблички с крючками и завитушками". (Михаил Коцюбинский).

(Михаил Коцюбинский). Зацепку, придирку при рассмотрении какого-либо вопроса.

Интересно, что это слово давно существует в украинском языке. В словаре Бориса Гринченко "гачок" прямо объясняется как уменьшительная форма от "гак", а среди примеров есть и выражение о крючке для удочки.

Все эти варианты естественны для украинского языка. Словарь также фиксирует переносные значения "гачка" – например, участок объездной дороги, как в выражении "Скаженому собаці сім верст – не гак".

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А что насчет "крючка"?

Слово "крючок" тоже встречалось в украинских текстах и даже зафиксировано в исторических украинских словарях. Например, словарь Гринченко приводит его, но наряду с ним указывает украинские эквиваленты "крюк" и "гачок".

В этимологических источниках "крючок" связывают со словом "крюк". Однако для современного украинского литературного языка, когда речь идет о небольшом загнутом предмете, рыболовном снаряжении или инструменте для вязания, нормативным и привычным словом является "гачок".

Однако словари содержат слово "крючок" в другом значении – как мерку для водки, сосуд-чарку, которая в тавернах висела на ручке в виде крючка.

А слово "крюк" объясняют как знак старой нотной грамоты, еще в варианте – "крутий". Что сегодня называем – скрипичный ключ.

Поэтому так, словари содержат эти слова, но с совершенно другим значением, поскольку издавна мы используем другое слово.

Мы часто не замечаем языковых ошибок именно потому, что слышим их каждый день. "Крючок" – один из таких случаев, поэтому знайте значение и говорите на украинском! Если мы говорим на современном украинском, вместо "крючок" следует употреблять "гачок".