У побуті слово "крючок" можна почути доволі часто: "зачепи на крючок", "візьми крючок для в'язання", "постав крючок на двері". Але для української літературної мови природний відповідник – "гачок".

І це не просто заміна одного слова іншим. У "гачка" цікава історія, адже воно пов'язане з давнім українським словом "гак".

А "гак" – це предмет із загнутим кінцем, за який можна щось зачепити, підчепити або підвісити. Слово, що походить від праслов’янського *gъkъ, споріднене з німецьким Haken ("гак, гачок"). Уживається для позначення більшого предмета: "гак крана", "гак у кузові".

Українське "гачок" – зменшена форма від "гак". Саме так його пояснює "Словник української мови" Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.

У давніших українських словниках це слово має багато значень: від металевого крюка до рибальського знаряддя, шипа підкови чи спеціального інструмента. Тож "гачок" буквально можна сприймати як невеликий "гак".

"Гачок" – найчастіше знають як предмет для риболовлі. Сьогодні ми вживаємо це слово в багатьох значеннях:

Гачок для риболовлі – загнутий металевий стрижень із вістрям.

Гачок для в'язання – інструмент із загнутим кінцем.

Гачок на одязі або дверях – невеликий пристрій, за який щось чіпляють або на який щось вішають.

Гачок – як защіпка для дверей.

Зверніть увагу! Раніше ми писали, як правильно говорити українською про ловлю риби, зокрема різницю між термінами "рибалка" та "риболовля".

Втім, гачок це не лише виріб. Так ще називають:

Закручену лінію, завиток, розчерк у письмі: "Все там [у школі] було чудне, незвичайне, якісь таблички з гачками та закарлючками". (Михайло Коцюбинський).

(Михайло Коцюбинський). Зачіпку, причіпку при розгляді якого-небудь питання.

Цікаво, що слово давно живе в українській мові. У словнику Бориса Грінченка "гачок" прямо пояснюється як зменшене від "гак", а серед прикладів є й вислів про гачок для вудки.

Усі ці варіанти природні для української мови. Словник також фіксує переносні значення "гачка" – наприклад, шмат обхідної дороги, як у вислові – "Скаженому собаці сім верст – не гак".

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А що з "крючком"?

Слово "крючок" теж траплялося в українських текстах і навіть зафіксоване в історичних українських словниках. Наприклад, словник Грінченка подає його, але поряд із ним має українські відповідники "крюк" і "гачок".

В етимологічних джерелах "крючок" пов'язують із "крюк". Однак для сучасної української літературної мови, коли йдеться про невеликий загнутий предмет, рибальське знаряддя чи інструмент для в'язання, нормативним і звичним словом є "гачок".

Проте словники містять слово "крючок" у іншому значенні – як міру горілки посудину-чарку, яка у шинках висіла на ручці у вигляді гачка.

А слово "крюк" пояснюють як знак старої нотної грамоти, ще у варіанті – "крутій". Те, що сьогодні називаємо – скрипічний ключ.

Тому так, словники містять ці слова, але з геть іншим значенням, оскільки здавна користуємося іншим словом.

Ми часто не помічаємо мовних помилок саме тому, що чуємо їх щодня. "Крючок" – один із таких випадків, тому знайте значення і говоріть українською! Якщо говоримо сучасною українською, замість "крючок" варто вживати "гачок".