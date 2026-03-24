Что такое "студинець", "гайту" и "втраяти": 14 украинских слов, которые вы могли никогда не слышать

Немало слов мы забыли, они вышли из употребления вместе с вещами, которые обозначали – одеждой, бытовыми вещами, инвентарем, блюдами. Но время от времени они всплывают в литературе, даже современной, и рассказах об украинских традициях.

Поэтому очень полезно листать толковые словари и слушать блогеров-языковедов, которые рассказывают нам о значении слов. Предлагаем интересную подборку забытых слов.

Что означают эти слова – студинець, гайту, втраяти и другие?

Приятно, что в Украине становится все больше книголюбов. Публикуются современные авторы, переиздается классика – известные на неизвестные произведения авторов. Немало блогеров, которые делятся своими впечатлениями от книг и от слов, которые там встречают и ищут их значение. А потому – делятся своими знаниями.

Для некоторых языковедов или блогеров, поиск интересных слов из толковых словарей становится главной темой их контента. И немало видео в социальных сетях со словами, которые вызывают единую мысль – "а такое слово есть?".

Поэтому предлагаем интересную подборку слов, и мы убеждены, что некоторые вы точно не слышали:

Студинець – холодец.

– холодец. Гайту – пойти на прогулку.

– пойти на прогулку. Втраяти – много есть.

– много есть. Перебендя – человек, который умеет остроумно рассказывать.

– человек, который умеет остроумно рассказывать. Ходак – тротуар.

– тротуар. Громовина – молния.

– молния. Чічка – цветок или красивая девушка.

– цветок или красивая девушка. Шабатура – сундучок или коробка, жестянка.

– сундучок или коробка, жестянка. Обрус – скатерть.

– скатерть. Суціга – хитрый человек.

– хитрый человек. Ринва – водосточная труба.

– водосточная труба. Нагнітка / нагнуток – мозоль.

– мозоль. Ровер – велосипед.

– велосипед. Хутко – быстро.

Интересно, что если мы начнем просматривать эти слова в словарях, то увидим, что они могут иметь несколько значений, которые даже не похожи. Вот, например, "перебендя" – это и интересный рассказчик, и капризный переборчивый человек.

Капризує наш перебендя. (из переказа).

– Оповідка, яку ви .. прослухали, нагадала мені про те, як один дотепний потішник-перебендя так само вміло і не без пожитку дійняв словом жаднючого багатія-купця. (Николай Лукаш, перевод из произведения Дж. Боккаччо).

Слово "ходак" имеет еще больше значений: и человек, который ходит пешком, и посланник / курьер, и кожаная обувь лапти, и тротуар (его знают и как ходок). А еще – это фамилия Ходак и название населенного пункта в Житомирской области – Ходаки.

Одни слова могут показаться знакомыми и понятными, но означать другое, например "громовина". Кажется будто это звук грома, грозы. Но значение слова – электрический заряд молнии, или даже громкое эхо в коридоре или пустом пространстве.

Некоторые слова мы знаем как диалектизмы, потому что в определенных регионах сохранились в речи – студинец, обрус, гайту. Некоторые – известны из песен, например "чичка" о которой знаем из "Гуцулянки" Ивана Поповича.

Но точно все слова из перечисленных, среднестатистический украинец не знает. Хорошая возможность узнать, порадоваться, что какую-то часть вы точно знаете и взять в свой словарик еще остальные. Говорите на украинском!