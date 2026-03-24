Тому дуже корисно гортати тлумачні словники та слухати блогерів-мовознавців, які розповідають нам про значення слів. Пропонуємо цікаву добірку забутих слів від ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR PC.

Що означають ці слова – студинець, гайту, втраяти та інші?

Приємно, що в Україні стає все більше книголюбів. Публікуються сучасні автори, перевидається класика – відомі на невідомі твори авторів. Чимало блогерів, які діляться своїми враженнями від книг та від слів, які там зустрічають і шукають їх значення. А тому – діляться своїми знаннями.

Для деяких мовознавців чи блогерів, пошук цікавих слів з тлумачних словників стає головною темою їх контенту. І чимало відео в соціальних мережах зі словами, які викликають єдину думку – "а таке слово є?".

Тому пропонуємо цікаву добірку слів, і ми переконані, що деякі ви точно не чули:

Cтудинець – холодець.

– холодець. Гайту – піти на прогулянку.

– піти на прогулянку. Втраяти – багато їсти.

– багато їсти. Перебендя – людина, яка вміє дотепно розповідати.

– людина, яка вміє дотепно розповідати. Ходак – тротуар.

– тротуар. Громовина – блискавка.

– блискавка. Чічка – квітка чи вродлива дівчина.

– квітка чи вродлива дівчина. Шабатура – скринька чи коробка, бляшанка.

– скринька чи коробка, бляшанка. Обрус – скатертина.

– скатертина. Суціга – хитра людина.

– хитра людина. Ринва – водостічна труба.

– водостічна труба. Нагнітка / нагнуток – мозоль.

– мозоль. Ровер – велосипед.

– велосипед. Хутко – швидко.

Цікаво, що якщо ми почнемо переглядати ці слова у словниках, то побачимо, що вони можуть мати кілька значень, які навіть не схожі. От, наприклад, "перебендя" – це і цікавий оповідач, і вередлива перебірлива людина.

Капризує наш перебендя. (з переказу).

– Оповідка, яку ви .. прослухали, нагадала мені про те, як один дотепний потішник-перебендя так само вміло і не без пожитку дійняв словом жаднючого багатія-купця. (Микола Лукаш, переклад з твору Дж. Боккаччо).

Слово "ходак" має ще більше значень: і людина, яка ходить пішки, і посланець / кур'єр, і шкіряне взуття постоли, і тротуар (його знають і як хідник). А ще – це прізвище Ходак та назва населеного пункту в Житомирській області – Ходаки.

Одні слова можуть видатися знайомими та зрозумілими, але означати інше, як-от "громовина". Здається ніби це звук грому, грози. Але значення слова – електричний заряд блискавки, чи навіть гучна луна в коридорі чи пустому просторі.

Деякі слова ми знаємо як діалектизми, бо в певних регіонах збереглися у мовленні – студинець, обрус, гайту. Деякі – відомі з пісень, як-от "чічка" про яку знаємо з "Гуцулянки" Івана Поповича.

Але точно усі слова з перелічених, середньостатистичний українець не знає. Гарна нагода дізнатися, потішитися, що якусь частину ви точно знаєте і взяти в свій словничок ще решту. Говоріть українською!