Через вплив російської мови, деякі слова вносять плутанину для тих, хто бажає перейти на українську. Сьогодні у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал пропонує з'ясувати значення слова "луна".
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Що таке "луна" та чому не "полнолуніє"
Схожість деяких слів в українській та російській мові збиває з пантелику, тому важливо розуміти їх значення та говорити українською правильно.
В нашій мові є слово "луна" та воно має інше значення ніж у російській.
Луна – це звук, що повернувся до джерела, відбившися від перешкоди, якщо вона сприймається окремо від початкового звуку. Це явище можна ще позначити словами – відлуння і відгомін.
"Защебетав соловейко – Пішла луна гаєм" (Тарас Шевченко).
Однак, допустиме слово – ехо, грецького походження. Так називається німфа, уособлення відлуння в горах та лісах. І саме так позначається це явище в російській мові.
Та "луною" українці помилково називають небесне тіло. Однак – це русизм.
Небесне тіло, супутник Землі, українською – Місяць. Виходячи з цього по-іншому позначаємо і фази Місяця.
Фазу Місяця, коли він повернутий до Землі своїм освітленим боком і має вигляд повного круга треба позначати:
- повний Місяць,
- повня,
- Місяць у повні.
І аж ніяк не "лунный диск" чи "полнолуніє".
Першу чверть, коли диск Місяця починає рости називають новий Місяць, молоди́к, іноді новомісяччя, не – "новолуніє".
Про луну та Місяць: дивіться відео
Але Луна – це у міфології римська богиня Місяця, ототожнювана з грецькою Селеною.
Такий же переклад стосується і позначення "риба-луна", українською – риба-місяць.
Єдине, що залишимо без перекладу – луна-парк.
Що таке луна-паркЦе різновид парку розваг, кілька атракціонів, зібраних в одному місці. Отримав свою назву слідом за першим Луна-парком, який був названий за назвою корабля, який брав участь в атракціоні "Політ на Місяць"; корабель був названий "Луна" на честь Луни Данді, сестри одного з творців парку Елмера Данді.
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