Через вплив російської мови, деякі слова вносять плутанину для тих, хто бажає перейти на українську. Сьогодні у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал пропонує з'ясувати значення слова "луна".

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Що таке "луна" та чому не "полнолуніє"

Схожість деяких слів в українській та російській мові збиває з пантелику, тому важливо розуміти їх значення та говорити українською правильно.

В нашій мові є слово "луна" та воно має інше значення ніж у російській.

Луна – це звук, що повернувся до джерела, відбившися від перешкоди, якщо вона сприймається окремо від початкового звуку. Це явище можна ще позначити словами – відлуння і відгомін.

"Защебетав соловейко – Пішла луна гаєм" (Тарас Шевченко).

Однак, допустиме слово – ехо, грецького походження. Так називається німфа, уособлення відлуння в горах та лісах. І саме так позначається це явище в російській мові.

Та "луною" українці помилково називають небесне тіло. Однак – це русизм.

Небесне тіло, супутник Землі, українською – Місяць. Виходячи з цього по-іншому позначаємо і фази Місяця.

Фазу Місяця, коли він повернутий до Землі своїм освітленим боком і має вигляд повного круга треба позначати:

повний Місяць,

повня,

Місяць у повні.

І аж ніяк не "лунный диск" чи "полнолуніє".

Першу чверть, коли диск Місяця починає рости називають новий Місяць, молоди́к, іноді новомісяччя, не – "новолуніє".

Про луну та Місяць: дивіться відео

Але Луна – це у міфології римська богиня Місяця, ототожнювана з грецькою Селеною.

Такий же переклад стосується і позначення "риба-луна", українською – риба-місяць.

Єдине, що залишимо без перекладу – луна-парк.

Що таке луна-парк Це різновид парку розваг, кілька атракціонів, зібраних в одному місці. Отримав свою назву слідом за першим Луна-парком, який був названий за назвою корабля, який брав участь в атракціоні "Політ на Місяць"; корабель був названий "Луна" на честь Луни Данді, сестри одного з творців парку Елмера Данді.

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