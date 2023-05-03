Бесплатный курс по передовой технологии: как украинцам записаться на обучение от Google

Искусственный интеллект набирает популярность и начинает входить в большое количество сфер нашей жизни. Google и Минцифры решили более подробно познакомить украинцев с возможностями новых технологий.

Искусственный интеллект стремительно ворвался в нашу жизнь и уже успел изменить подход к поиску информации, созданию контента и другим важным навыкам. Овладеть этой технологией рано или поздно придется каждому из нас, поэтому лучше получить эти знания структурированно и от тех, кто причастен к ее созданию.

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Обучение для украинцев от Google

Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, министерство вместе с Google создал специальный курс для украинцев, который позволит всем овладеть искусственным интеллектом и оставаться конкурентным на рынке труда и глобальном мире.

Украинцев будут учить взаимодействовать с искусственным интеллектом​ / Фото Pexels

Во время курса пройдет много лекций и воркшопов. Основная задача – научиться применять ИИ для бизнеса и развития персонального бренда. Кроме того, будет возможность получить консультацию от специалистов Google и других известных компаний.

Основные темы курса:

что такое AI и для чего он нужен;

какие готовые решения на основе AI можно применять в разных сферах – от маркетинга до управления заведениями;

стратегии внедрения машинного обучения в компании;

как строить техническую команду для работы с машинным обучением;

как пользоваться готовыми решениями без опыта программирования

Продолжительность обучения – с 16 мая по 8 июня 2023 года. Зарегистрироваться на курс можно по ссылке.