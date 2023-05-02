Как сообщили в УЦОКО, единственный вступительный экзамен нужен для большинства магистерских программ. Для того чтобы студенты могли лучше подготовиться к важному экзамену, его демонстрационную версию выложили в открытый доступ.

Кстати Почти 30 тысяч студентов в Украине перевели на бюджет

Как будет выглядеть тест для поступающих на магистратуру

В этом году тест будет состоять из 63 заданий. 30 заданий будут из иностранного языка, который выберет абитуриент (английский, немецкий, французский или испанский), а также 33 задач теста общей учебной компетентности (ТОУК).

Как сообщили эксперты УЦОКО, интерфейс демонстрационного варианта теста отличается от того, как будет выглядеть реальный экзамен. Зато структура, типы задач и продолжительность их выполнения – 120 минут – аналогичны тому, что будут проходить поступающие.

Также сообщается, что поступающие самостоятельно могут выбирать последовательность выполнения задач, изменять вариант ответа и возвращаться к выполнению определенного задания. После завершения прохождения теста есть возможность получить результат.

Демонстрационный вариант доступен в формате pdf-файла, на тот случай, если у студентов медленный интернет или нет возможности просидеть 2 часа за компьютером. Зарегистрироваться на тестирование для поступления на магистратуру студенты могут с 8 по 31 мая (включительно). Для этого им нужно обратиться в приемную комиссию избранного высшего учебного заведения.