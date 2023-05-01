Так, Минобразования завершило работу по предоставлению разрешения колледжам и вузам на перевод детей погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, их детей, а также жителей особо опасных территорий. Их причислили к ЗВО еще до 2021 года.

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Около 30 тысяч студентов в Украине перевели на бюджет

За обучение таких студентов будет платить государство. Они предоставили документы, подтверждающие статус льготника, до 1 марта 2023 года.

Следующий этап перевода студентов на бюджет согласно постановлению Кабмина №1224 состоится в конце осени 2023 года.

Отметим, перевод осуществляется в соответствии с Порядком перевода на обучение по государственному заказу отдельных категорий студентов колледжей и вузов, которые зачислены в ЗВО до 2021 года, включая места, финансируемые за счет физических и/или юридических лиц.

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