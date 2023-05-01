Так, Міносвіти завершило роботу щодо надання дозволу коледжам та вишам на переведення дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, їхніх дітей, а також жителів особливо небезпечних територій. Їх зарахували до ЗВО ще до 2021 року.

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Майже 30 тисяч студентів в Україні перевели на бюджет

За навчання таких студентів платитиме держава. Вони подали документи, що підтверджують статус пільговика, до 1 березня 2023 року.

Наступний етап переведення студентів на бюджет згідно із постановою Кабміну № 1224 відбудеться наприкінці осені 2023 року.

Зауважимо, переведення здійснюється відповідно до Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій студентів коледжів та вишів, які зараховані до ЗВО до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

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