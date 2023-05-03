Штучний інтелект стрімко увірвався у наше життя та вже встиг змінити підхід до пошуку інформації, створення контенту та інших важливих навичок. Опанувати цю технологію рано чи пізно доведеться кожному з нас, тому найкраще отримати ці знання структуровано й від тих, хто причетний до її створення.

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Навчання для українців від Google

Як повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, міністерство разом з Google створив спеціальний курс для українців, який дозволить усім опанувати штучний інтелект та залишатися конкурентним на ринку праці та глобальному світі.

Українців навчатимуть взаємодіяти зі штучним інтелектом / Фото Pexels

Під час курсу відбудеться багато лекцій та воркшопів. Основне завдання – навчитися застосовувати ШІ для бізнесу та розвитку персонального бренду. Окрім того, буде можливість отримати консультацію від фахівців з Google та інших відомих компаній.

Основні теми курсу:

що таке AI та для чого він потрібен;

які готові рішення на основі AI можна застосовувати в різних сферах — від маркетингу до управління закладами;

стратегії впровадження машинного навчання у компанії;

як будувати технічну команду для роботи з машинним навчанням;

як користуватися готовими рішеннями без досвіду програмування.

Тривалість навчання – з 16 травня по 8 червня 2023 року. Зареєструватися на курс можна за посиланням.